Ein lebenslanges Einkommen dank regelmäßiger Dividenden-Ausschüttungen erfolgreicher Firmen erzielen. Wie Anleger dieses Ziel auf vier Wegen erreichen

Amerikas Einfluss auf Deutschland ist riesig. Etwa in Sachen Kultur: Selbst wer noch nicht in New York war, kennt vermutlich aus Hunderten Artikeln, TV-Serien oder Kinofilmen die Skyline der Welthauptstadt des Kapitalismus — die sich gerade verändert.

Es ist eine leichte Prognose, dass in Deutschland künftig eine Errungenschaft wichtiger wird, die mit der New Yorker Wall Street als Synonym für den US-Kapitalmarkt assoziiert wird: die Bedeutung der Dividende für die Bevölkerung als Zusatzeinnahme für das Pensionsalter, als hochgeschätzter regelmäßiger Geldzufluss, als Urlaubs- und Weihnachtsgeld, als 13., 14., 15. Gehalt — je nachdem, wie der Einzelne sich das aufgebaut hat und es steuert.



Vorbild USA

Auch in der Bundesrepublik mit einem gesetzlichen Rentensystem in der Dauerkrise, dessen Niveau ständig sinkt, und einer erneut verschobenen Aktienrente können die Lösung für einen angenehmen Lebensstandard jenseits der 65 eigentlich nur die Ausschüttungen langfristig erfolgreicher Unternehmen mit starken, aber auch anpassungsfähigen Geschäftsmodellen sein.

Moment: Können nach dem Zinsanstieg des vergangenen Jahres nicht auch Zinseinnahmen ihren Beitrag leisten? Einen Beitrag schon, doch ist das Zinsniveau gemessen an der zehnjährigen Bundesanleihe schon wieder um einen Prozentpunkt gesunken.

Fabelhafte Errungenschaft

Und erstklassige Dividendenaktien bieten die fabelhafte Errungenschaft der stetig steigenden Ausschüttung, während der Zins einer klassischen Anleihe konstant bleibt. Nur so lässt sich auf Dauer auch die Kaufkraft der eigenen Einnahmen erhalten und steigern, in einer Welt der Deglobalisierung, in der die Geldentwertung im Schnitt kaum mehr zwei Prozent betragen wird, wie noch im Deutschland der 2010er-Jahre, sondern eher drei Prozent oder mehr erreichen wird. Deshalb hat sich €uro auf die Suche nach Wegen zum lebenslangen Dividendeneinkommen gemacht und präsentiert hier vier Lösungen von sicher bis spekulativ.



Dreimal besser als der DAX

Fangen wir mit der Sicherheit an, die starke Substanz vermitteln kann. Niemand verkörpert das Prinzip der stetig wachsenden Auszahlung besser als Dividendenkönige. Den Titel darf an der Wall Street nur führen, wer mehr als ein halbes Jahrhundert Jahr für Jahr die Ausschüttung erhöht hat — es handelt sich allesamt um US-Konzerne. Die fünf Unternehmen, die €uro aus dem erlesenen Kreis ausgewählt hat, heben ihre Auszahlung an die Eigner schon zwischen 60 Jahren (Lowe‘s) und 69 Jahren (American States Water) an. Unsere fünf Dividendenkönige haben inklusive Dividenden auf Zehnjahressicht einen Wertzuwachs zwischen 111,3 und 435,7 Prozent erzielt, im Schnitt 228,6 Prozent — das ist dreimal besser als der DAX, der binnen zehn Jahren rund 75 Prozent Plus vorweisen kann.

Anders gerechnet: Mit den fünf Dividendenkönigen können Sie alle sechs Jahre Ihr eingesetztes Kapital verdoppeln.

36-mal Cash aufs Konto

Am Anfang war schon vom 13. oder 14. Gehalt aus Dividendenzahlungen die Rede. Einen schönen Barmittelzufluss können Sie gar nicht oft genug erhalten? Dann haben wir da was für Sie. Das neue €uro-System mit nur fünf Wertpapieren, einem Dividenden-ETF, einem US-Immobilienspezialisten (REIT) sowie den drei Weltkonzernen Procter & Gamble, Shell und Cisco sichert Ihnen drei Ausschüttungen im Monat, 36-mal Cash im Jahr. Die monatlichen Bruttoauszahlungen liegen bei einer Anlage von 100.000 Euro zwischen 537 und 684 Euro. Dividendenrendite insgesamt: 7,1 Prozent. Dabei haben wir konservativ mit den tatsächlichen Ausschüttungen des vergangenen Jahres gerechnet.



Es muss aber nicht eine heute schon hohe Ausschüttung sein. Kaum ein Effekt an der Börse ist magischer als der rasch wachsender Dividenden, gezahlt von Unternehmen, die sich das auch leisten können — mag auch die Dividendenrendite beim Erstkauf gering sein. Beispiel: Deutschlands wertvollstes Börsenunternehmen (…). Auf 174 Prozent Dividendenrendite, gemessen am damaligen Einstandskurs, blicken heute Anleger, die die Aktie des DAX-Konzerns 1990, im Jahr der ersten Dividendenausschüttung, geordert haben.

Dividendentreiber KI

Die heutige Wirtschafts- und noch mehr die Börsenwelt wird von Megatrends bestimmt, wie auch der Siegeszug der Software einer war und bleibt. Umso mehr lässt aufhorchen, dass der Goldman-Sachs-Stratege Peter Oppenheimer einen neuen Wachstums-Superzyklus für die nächsten Jahrzehnte identifiziert hat. Angetrieben von künstlicher Intelligenz (KI), die die Produktivität von Menschen und Organisationen steigern kann. Dazu tritt der Kampf gegen den Klimawandel. Wer sich die stark steigenden Dividenden von morgen sichern will, folgt der Wertschöpfung — und landet bei Techgiganten (…). €uro nimmt neben Techwerten auch Energieriesen und Pharmawerte in sein 15-Aktien-Depot der dividendenstarken Megatrend-Profiteure auf. Die haben in zehn Jahren inklusive Dividenden im Schnitt 616 Prozent Rendite gebracht. So werden aus 10.000 Euro mit der Zeit 100.000 Euro, 200.000 Euro und mehr.

Schließlich stellen wir noch ein spekulativeres Modell vor, dessen Bausteine sich über Jahrzehnte bewährt haben. Hier nutzen wir die Dividende erzseriöser Konzerne, um damit gehebelt in Indizes zu investieren, wenn diese über der 200-Tage-Linie rangieren.

Ein Dividendenkalender für die anstehende Dividendensaison in Deutschland und der Überblick über die Dividendenbesteuerung im In- und Ausland runden die vier Strategien ab. Sichern Sie sich Ihr lebenslanges Dividendeneinkommen. Lesen Sie die neue Ausgabe von €uro.

