Zu einem zweiten Einkommen dank regelmäßiger Dividenden erfolgreicher Firmen kommen. Wie Anleger diesen Traum jetzt mit Dividendenwachstums-Aktien verwirklichen

Kennen Sie eine Anlagestrategie, die eigentlich nur Vorzüge bietet? Hier ist sie: auf Dividendenwachstums-Aktien setzen.

Ihr Zusatzeinkommen aus diesem Investment wird im Lauf der Zeit voraussichtlich erheblich steigen, weil die Unternehmen ihre Stärke mit höheren Auszahlungen demonstrieren wollen. Und damit wirkt der Zinseszinseffekt, der gerade auf lange Frist für wahre Wunder sorgt. Das ergibt eine jährliche Gehaltserhöhung, ohne dass Sie einen Chef überzeugen müssten, und das mit überschaubarem Aufwand. Zudem bieten Dividendenstrategien dank ihrer Ausschüttungsstärke mehr Stabilität in unruhigen Zeiten — und solche machen die Märkte garantiert wieder durch.

Weil die Vorteile so eindeutig und vielfältig sind, stellt €uro mehrere Strategien vor, um sich mit Ausschüttungen ein zweites Einkommen zu sichern.



Depotwert vervierfachen. Strategie 1: Wir haben aus 1.328 Unternehmen aus Europa, den USA und Japan in einem aufwendigen Filterverfahren 31 Aktien ermittelt, deren Profitabilität und Wachstum ein starkes Geschäftsmodell spiegeln. Diese Unternehmen haben zudem bewiesen, dass sie dank hoher und stetig wachsender Barmittelzuflüsse (Cashflow) ihre Dividenden fortlaufend und deutlich steigern können — deswegen wird ihnen das auch über die nächsten Jahre zugetraut. Wir haben daraus ein diversifiziertes Depot mit 15 Aktien zusammenstellt. Diese Titel haben im Schnitt ihre Dividenden in den vergangenen Jahren um fast 15 Prozent gesteigert — mit dieser Rate verdoppelt sich die Ausschüttung alle fünf Jahre!

Auch die Gesamtrendite des Depots der letzten zehn Jahre (inklusive reinvestierter Dividenden) kann sich sehen lassen: Bei einer Rendite von 14,8 Prozent per annum werden aus 15.000 Euro Anfangsinvestition binnen zehn Jahren 60.000 Euro — eine Steigerung um 300 Prozent. Das Depot stellen wir in der neuen Ausgabe von €uro ausführlich vor.

