In einer Zeit, in der die Finanzmärkte von Unsicherheit geprägt sind, stellt sich für viele Anleger die Frage, wie sie ihr Vermögen auch in Krisenzeiten schützen und gleichzeitig profitabel investieren können. Der BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index bietet hierfür eine vielversprechende Lösung.

Der Index vereint 18 handverlesene Unternehmen, die durch ihre Stärke und Preissetzungsmacht bestens vor Inflation und Marktschwankungen geschützt sind. Zu den Unternehmen gehören etablierte Rohstoffproduzenten wie Cameco und Rio Tinto sowie innovative Firmen aus dem Bereich erneuerbare Energien wie Ørsted und Equinor.

Besonders in einem Umfeld, das von steigenden Staatsausgaben für Verteidigung und Cybersicherheit geprägt ist, bilden Unternehmen wie Rheinmetall, Microsoft und Palo Alto Networks eine gute Investitionsgrundlage. Ergänzt wird der Index durch breit diversifizierte Beteiligungsgesellschaften wie Berkshire Hathaway und Investor AB.

Sicherheit und Wachstum

Schaut man sich die Unternehmen im Index genauer an, sticht zum Beispiel Palo Alto Networks, globaler Marktführer im Bereich Cybersicherheit, hervor. Mit seinen fortschrittlichen Technologien zur Bedrohungsabwehr und einem besonderen Fokus auf Netzwerk- und Cloudsicherheit bietet das Unternehmen hochmoderne Lösungen, die vor allem durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz überzeugen. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens verdeutlichen seine Stärke: Im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,19 Milliarden US-Dollar – eine Steigerung um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders bemerkenswert ist der Gewinnsprung von 20 Prozent für das gesamte Geschäftsjahr. Dank der steigenden Nachfrage nach Cloud- und KI-basierten Sicherheitslösungen bleibt das Unternehmen bestens positioniert, um langfristig von der wachsenden Bedeutung der Cybersicherheit zu profitieren.

Auch Barrick Gold, einer der größten Goldproduzenten, ist im Index vertreten. Das Unternehmen konnte trotz früherer Inflationsprobleme im 2. Quartal 2024 einen Free Cash-Flow von über 300 Millionen US-Dollar verzeichnen. Sinkende Energiekosten und der Fokus auf effiziente Projekte haben Barrick Gold gut aufgestellt, um von steigenden Goldpreisen zu profitieren.

Diese Unternehmen stehen exemplarisch für die robusten und wachstumsstarken Titel im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index, der Anlegern in unsicheren Zeiten nicht nur Stabilität, sondern auch attraktive Renditechancen bietet.

Und apropos Gold: Neben Unternehmen umfasst der Index mit Xetra-Gold eine zusätzliche Sicherheitskomponente. Damit profitieren Anleger direkt von der aktuellen Gold-Rally und erhalten eine weitere Absicherung gegen Marktschwankungen.

Anleger können über das Index-Zertifikat DA0ABL am Erfolg dieses starken Portfolios teilhaben oder mit Hebel-Zertifikaten von noch höheren Chancen profitieren.