Die Landflächen der Immobilienfirma sind größer als ganz Bayern. Auf einem Teil davon wird Öl und Gas gefördert. Das bringt steigende Einnahmen und Kurspotenzial

Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte Kanada zusammen mit Vizekanzler Robert Habeck. Es ging darum, neue Energiequellen für Deutschland als Ersatz für russisches Öl und Gas zu erschließen. Und das Land hat genug davon. Schon heute verschifft Kanada Flüssiggas in die ganze Welt. Kommt die deutsche Nachfrage hinzu, wird das Einfluss auf die Produktionsmenge und die Preise haben.

Ein kanadisches Unternehmen sollte von höherer Nachfrage und steigenden Preisen profitieren. Das hierzulande wenig beachtete Unternehmen verfügt über riesigen Landbesitz, mehr als 18 Millionen Acres oder umgerechnet 73 000 Quadratkilometer. Nur zum Vergleich: Die Landfläche von Bayern beträgt 70.550 Quadratkilometer. Der Besitz erstreckt sich von Manitoba in der Mitte des Landes bis nach British Columbia an der Westküste. Große Teile der Flächen sind nicht entwickelt. Und das Unternehmen selbst kümmert sich nur in geringem Umfang darum.

Um welchen Hot Deal es sich handelt und wie hoch die Kurschancen aktuell sind: Jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.









Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

So viel kann Kohle bringen!

Kohleverstromung galt als Auslaufmodell. Das hat sich geändert. Dank hoher Strompreise und ausreichender CO2-Absicherung wird dieser Versorger im kommenden Jahr den Gewinnturbo zünden (S.24)

Heiße Wette auf Stahlkonzern

CO2-Zertifikate und Beteiligungen übersteigen den Firmenwert. Die Aktie ist günstig (S.26)

Hohe Sonderdividende in Sicht

Diese Beteiligungsfirma verkauft ihren Anteil an einem ERP-Softwarespezialisten. Der dreistellige Millionenerlös liegt noch über dem aktuellen Börsenwert und sorgt in der Aktie für Fantasie (S.28)

China unter der Lupe

Das Risiko eines Delistings chinesischer Unternehmen in den USA hat sich durch ein Abkommen verringert. Inspektoren bekommen einen tieferen Einblick in die Bilanzen. Die Kurse springen an (S.32)

Er sieht wieder schwarz

Mit seinem BIG-SHORT machte Michael Burry während der Finanzkrise Millionen. 2022 warnt er erneut vor dem Crash. Sein Portfolio – leergeräumt! Er besitzt nur noch eine Aktie. Ein Blick auf den Big-Short-Mann, seine Strategie und seine Einschätzung zum Markt (S.46)

35 Jahre BÖRSE ONLINE

Setzen Sie auf das Original und testen Sie jetzt BÖRSE ONLINE zum unschlagbaren historischen Preis mit unseren Jubiläumsabos:

E-Paper-Abo: 4 digitale Ausgaben BÖRSE ONLINE für 9,80 Euro anstatt regulär 19,96 Euro.

Printabo: 4 Print-Ausgaben BÖRSE ONLINE für 9,80 Euro anstatt regulär 21,60 Euro.

Kombi-Abo: 4 Ausgaben (Print und digital) BÖRSE ONLINE für 12,00 Euro anstatt regulär 23,80 Euro.

Zu den Jubiläums-Angeboten