Die Beteiligungsfirma hat gute Halbjahreszahlen vorgelegt. Vor allem bei der Tochter Bikeleasing läuft es rund. Analysten sehen große Chancen bei dieser Aktie.

Die Beteiligungsfirma investiert in margen- und wachstumsstarke Technologiefirmen. Schwerpunkt ist der deutsche Mittelstand. Das Unternehmen steigt früh ein und begleitet die Töchter langfristig, bis sie nachhaltig und profitabel wachsen. Die Halbjahresbilanz konnte sich sehen lassen. Bei einem Umsatzplus von 29 Prozent auf 84 Millionen Euro stieg der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 24 Prozent auf fast 29 Millionen Euro.

Seit 2021 ist eine 52-prozentige Beteiligung an Bikeleasing im Portfolio. Über die gleichnamige Internetplattform werden Leasingverträge für Dienstfahrräder digital vermittelt und organisiert. Bikeleasing verknüpft Einzelhändler, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Finanzierungsanbieter und Versicherer. Bei der gewichtigen Fahrradtochter läuft das Geschäft nach wie vor rund.

Analysten sehen Mega-Potenzial

Die Analysten von Warburg Research bewerten allein den Bikeleasing-Anteil der Beteiligungsfirma, der aktuell bei 52 Prozent liegt, mit über 720 Millionen Euro, was rund 65 Euro je Aktie entsprechen würde. Bei einem aktuellen Kurs um die 20 Euro zeigt das, welches Potenzial in diesem Nebenwert schlummert.

Ob dieses Potenzial in naher Zukunft ausgeschöpft wird und wie die Redaktion von BÖRSE ONLINE die Chancen der Aktie einschätzt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

