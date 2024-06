Der Feuerwehrausrüster steht kurz vor dem Einstieg eines Investoren-Konsortiums. Die Preise für Fahrzeuge sind gestiegen, und die Nachfrage im Bereich Brandschutz ist hoch



Der österreichische Feuerwehrausrüster ist günstig bewertet, kämpft aber mit einer relativ hohen Verschuldung. Doch die Dinge wenden sich zum Besseren. Die Nachfrage nach Feuerwehrfahrzeugen ist ungebrochen und wird durch strukturelle Trends wie den Klimawandel und der damit einhergehenden steigenden Anzahl an Dürren und Bränden gestützt. Zuletzt konnte er einen starken Auftragseingang verbuchen. Mit rund 1,8 Milliarden Euro lag der Auftragsbestand zuletzt auf Rekordniveau. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen zudem durchschnittlich acht Prozent an Preissteigerungen je ausgeliefertem Fahrzeug durchsetzen.



Kerngeschäft ist die Herstellung von Fahrzeugen für kommunale Feuerwehren sowie den Brandschutz in der Industrie und an Flughäfen. Neben Fahrzeugen werden auch Equipment wie Schutzkleidung, Helme und vorbeugender Brandschutz angeboten.



Mit einem Marktanteil von circa 15 Prozent handelt es sich um den weltweit zweitgrößten Anbieter von Feuerwehrfahrzeugen und den größten innerhalb Europas. (…)



Auch in den Geschäftszahlen schlägt sich der positive Trend bereits nieder. Der Umsatz im ersten Quartal stieg um rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 226 Millionen Euro, das Ebit verbesserte sich um 5,2 Millionen Euro auf 300.000 Euro. Die Tatsache, dass das Ebit im ersten Quartal trotz eines negativen Einmaleffekts von 2,3 Millionen Euro erstmals seit zwei Jahren wieder positiv war, unterstreicht den erfolgreichen operativen Turnaround des Unternehmens.



Konsortium will sich beteiligen

Laut dem Wirtschaftsmagazin „Trend“ plant eine Investorengruppe bei der Firma einzusteigen. Über die im März angekündigte Kapitalerhöhung könnte sich das Konsortium ein Drittel an dem Unternehmen sichern, ein positives Signal für die Aktionäre. Nach einem längeren Seitwärtstrend ist der Chart vor Kurzem nach oben hin ausgebrochen.



Verpassen Sie diesen HotDeal nicht und lesen Sie den kompletten Artikel dazu in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Zwei Joker für die Aktie

Nach einem miesen Jahr 2023 setzt sich die Misere auch im ersten Quartal fort, zumindest auf den ersten Blick. Und auf den zweiten? Die Talsohle ist durchschritten (S.24)



Gewinn kann sich versechsfachen

Die Aktie des Herstellers von Audioboxen für Kinder ist endlich angesprungen. Auch operativ läuft das Geschäft gut, vor allem in den USA steckt viel Wachstumsfantasie. Der Small Cap könnte weiter steigen (S.26)



Anleger sollten jetzt zugreifen

Dieser Anlagenbauer profitiert von höheren Standards in der Lebensmittelindustrie. Eine gelungene Restrukturierung, die starke Marktstellung und eine günstige Bewertung geben Rückenwind (S.28)



Rendite aus den Regalen

Konsumgüterhersteller profitieren von Inflation und Zinswende. Viele dieser Unternehmen sind legendäre Dividendenwerte. Welche Titel jetzt besonderes Potenzial haben (S.32)



Frankreich vor der Wahl

Die jüngsten Umfragen sehen die rechte Partei Rassemblement National bei den Parlamentswahlen weit vorne. Was das für die Börse bedeutet (S.42)



Sichern Sie sich 3 Ausgaben BÖRSE ONLINE zum Vorteilspreis

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt gleich im Aktions-Abo zum Vorteilspreis und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung:

Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für 9,90 Euro statt 17,40 Euro.



Jetzt schlau sein und sparen