Schwindelerregende Kursgewinne dieser Aktie nach Ausgliederung aus Versicherungskonzern



Um sich auf Wachstumsmöglichkeiten in Asien und Afrika zu fokussieren, gliederte der britische Versicherer vor drei Jahren sein US-Geschäft aus.

Dieses bietet Produkte für Altersvorsorge und Rentenversicherung an. Der Finanzdienstleister trägt dazu bei, die Komplexität der Altersvorsorgeplanung für Finanzfachleute und ihre Kunden zu klären. Das Unternehmen bietet auch Privatanlegern in den Vereinigten Staaten eine breite Palette von Rentenversicherungen an.

Die Geschäftsentwicklung verlief schwankend: Nach einem Verlust im Vorjahr stand 2021 ein Milliardengewinn, der 2022 weiter gesteigert wurde. Dazu trugen vor allem Gewinne aus Absicherungsgeschäften in einem schwächeren Aktienmarkt bei. 2023 ging der Nettoüberschuss deutlich zurück, auch wegen Verlusten aus Derivaten und Investitionen. In den letzten Monaten profitierte das Unternehmen von gestiegenen Zinsen. Zahlen zum zweiten Quartal lieferten einen bereinigten operativen Gewinn über den Erwartungen. Die jährliche Dividende wurde seit der Eigenständigkeit stetig gesteigert, hinzu kamen Aktienrückkäufe. Auf Basis des KGV ist die Bewertung niedrig, liegt aber über dem Schnitt der bisherigen drei Jahre.



Um welchen heimlichen Überflieger es sich hier handelt, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag - der Finanzzeitung mit dem Update am Wochenende für Digitalabonnenten!



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Furioser Auftakt zur Zinswende

Die Währungshüter senken die Zinsen stärker als vom breiten Markt erwartet. Nach der Inflation rückt der Arbeitsmarkt in den Fokus. (S.6)



Hoffen auf den Umbau

Diese Aktie machte Anlegern wenig Freude – doch Spekulationen um eine Neuaufstellung sorgten für einen Kurssprung (S.8)



Vonovia geht den nächsten Schritt

Drei Jahre ist es her, dass Vonovia Deutsche Wohnen übernommen hat. Nun geht der Konzern den nächsten Schritt (S.12)



Crashsignal Schuldenkrise

In den USA stellt man sich aktuell die Frage: Befindet sich das Land in einer Rezession? Denn immer mehr Daten bestätigen, dass die hohen Zinsen womöglich größere Schäden an der Wirtschaft angerichtet haben als bisher gedacht. (S.18)



Langer Weg auf die Straße

In Hannover zeigt die LKW-Branche, was sie in Sachen alternative Antriebe zu bieten hat –theoretisch. In der Praxis muss die Kundschaft noch überzeugt werden. Mit welchen Aktien Anleger profitieren (S.42)

€uro am Sonntag Aktionsabo

Seit 1998 lesen Sie in €uro am Sonntag, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Jede Woche erhalten Sie eine einzigartige Kombination aus News, Trends und Hintergründen für Ihre Investmententscheidung.



Jeden Samstag ab 18 Uhr erhalten Digitalabonnenten ein zusätzliches Update mit relevanten Aktualisierungen und Ergänzungen nach Redaktionsschluss der Ausgabe, mit den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse und als exklusiven Service eine Übersicht der meistgehandelten Derivate der Woche.

Lesen Sie €uro am Sonntag inklusive Update jetzt im digitalen Aktionsabo. Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für nur 9,90 Euro.



Im Abo sparen und Update erhalten