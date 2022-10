Nicht zum ersten Mal liegt der Kurs der Online-Agentur am Boden. Mut zum Risiko hat sich in der Vergangenheit allerdings immer ausgezahlt.

Einiges deutet darauf hin, dass der Boden für einen Einstieg gerade bereitet wird. Mit den Halbjahreszahlen wurde jedenfalls erst einmal klar, dass es keine schnelle Trendwende geben wird. Im Windschatten der Kürzung von Geschäftsprognose und Kurszielen ist die Aktie auf ein Fünf-Jahres-Tief gefallen.

Der Werbevermarkter hat den Schwerpunkt im Performance-Marketing. Als eine Art Agentur werden für Kunden Onlinekampagnen erstellt und etwa über die Tochter Webgains in einem Netzwerk platziert.

Das Unternehmen bringt es im Moment auf einen Börsenwert von 35 Millionen Euro und verfügt traditionell über eine hohe Liquidität. Die Netto-Bargeldposition beträgt fast einen Euro pro Aktie oder umgerechnet rund 60 Millionen Euro. Damit reduziert sich der Wert des operativen Geschäfts auf gerade einmal zwölf Millionen Euro. Ein Witz gemessen an dem, was bei Firmentransaktionen in der Branche gezahlt wird: Das Unternehmen handelt deutlich unter seinem Zerschlagungswert.

