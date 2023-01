Die Verlierer des einen Jahres sind nicht selten die kommenden Überflieger. Wir zeigen, welche Comeback-Aktien nun große Chancen bieten.

Das Jahr 2022 hat die Anleger rund um den Globus hart getroffen, bei den Aktien gab es massive Kursverluste. Ein Szenario, das viele Investoren nach langen Jahren stetiger Gewinne fast schon als abgehakt erachtet hatten. Um so kräftiger dann der Schock, dass es an den Börsen wirklich krachen kann.

Zwar haben sich die Verluste querbeet über fast alle Branchen verteilt, aber manche hat es deutlich heftiger getroffen als andere. Etwa den Immobiliensektor, der eigentlich als Hort der Sicherheit galt. Mit der Zinswende aber gab es bei Immobilienaktien einen Einbruch, zweistellige Verluste waren eher die Regel denn die Ausnahme (einige haben sich gar halbiert). Noch ärger hat es die Kryptowährungen getroffen, der Bitcoin etwa hat sich im Jahresverlauf gedrittelt, manch andere Währung sogar bis zu 90 Prozent ihres Werts eingebüßt. Nicht wenige sehen mittlerweile bereits das Ende der Branche gekommen.

Explosives Comeback

Für antizyklische und risikofreudige Anleger können genau solche ausgebombten Werte interessant sein. Denn weil viel Pessimismus herrscht, machen Investoren nun einen Bogen um solche Aktien. Um in der Sprache der Börse zu bleiben, sind viele schlechte Nachrichten nun in den Kursen eingepreist. In einem solchen Szenario genügt manchmal schon ein kleiner positiver Funke, um die Kurse explodieren zu lassen, eine schnelle Verdopplung ist dann möglich.

€uro listet vier Möglichkeiten auf, wie risikofreudige Anleger solche Comeback-Chancen setzen. Zum einen eignen sich dafür die Branchen Immobilien, digitales Bezahlen und Kryptowährungen. Daneben ist auch die bewährte „Dogs of the Dow“-Strategie spannend.

Wie Sie die Strategien umsetzen und welche Aktien jetzt Comeback-Potenzial haben, das lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro.

Weitere Themen im Heft:

Faustdicke Gewinne

Die Lebensmittelpreise haben sich von der Inflation entkoppelt, weil Konzerne ihre Macht nutzen, um Kasse zu machen. Das freut Aktionäre (S.16)

Spitzengewinne

Die Verlierer des einen Jahres sind nicht selten die kommenden Überflieger. €uro zeigt, welche Comeback-Aktien nun große Chancen bieten (S.58)

„Wir sind noch nie so schnell gewachsen wie letztes Jahr“

Ausgebucht trotz höchster Raten – die Hotelbranche erlebte ein Traumjahr. CEO Geoff Ballotti verrät, wie Wyndham Hotels & Resorts davon profitiert (S.64)

Bereit zum Abheben

Der chinesische Aktienmarkt hat katastrophale Jahre hinter sich. €uro nennt vier Gründe, die dennoch gerade jetzt für ein Investment sprechen (S.74)

Die Zinsen heben ab

Die lang ersehnte Zinswende hat Fest- und Tagesgelder erreicht. €uro zeigt, welche Banken die besten Konditionen haben und welche Sicherheiten sie bieten (S.78)

