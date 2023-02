BÖRSE ONLINE analysiert, in welchen Bereichen die größten Chancen warten. Plus: Zwei simple wie geniale Strategien für Ihr Portfolio.

Der Start in das Börsenjahr 2023 war stark. Der Fahrplan der Zentralbanken scheint zudem immer klarer zu werden. Und die Arbeitslosigkeit in den USA sinkt auf ein Rekordtief. Die Reaktion der Bären war in den letzten Wochen immer dieselbe: Ihr Narrativ: Ja, es läuft gut. Zu gut. Doch mehr und mehr setzt sich die Hoffnung durch, dass das Börsenjahr 2023 vielleicht doch besser werden wird als noch zum Jahreswechsel erwartet. Das bedeutet aber nicht, dass es einfach wird – im Gegenteil.

So gelingt die Strategie der Finanziellen Freiheit

Die Argumente der Bären sind keineswegs von der Hand zu weisen, die Lage bleibt komplex. Was sollen Privatanleger also tun? Die Antwort: Qualität statt Quantität. Die Zeit der einfachen Renditen scheint vorerst vorbei. Nie war es wichtiger, nicht nur auf irgendein, sondern auf die richtigen Pferde zu setzen. BÖRSE ONLINE hat deshalb acht ETF-Trends für Sie herausgefiltert, die 2023 und darüber hinaus das größte Potenzial versprechen – von Anleihen, die nach Jahren der Tristesse plötzlich wieder spannend werden, über unsere digitale Zukunft, bei der ChatGPT erst der Anfang ist, bis hin zu erforschten Faktor-Prämien, die jetzt besonders attraktive Überrenditen versprechen. Plus: zwei Wege, wie Sie ihr Weltportfolio fit für die neue Realität an den Aktienmärkten machen.

Mit diesen ETFs setzen Sie die Strategie um

Und diese Strategien haben es in sich. Stolze 265 Prozent Rendite brachte die wissenschaftlich erprobte Faktor-Strategie seit dem Jahr 2000- umgerechnet 7,73 Prozent pro Jahr. Aus einem Anlagebetrag von 15.000 Euro wird so in 25 Jahren ein kleines Vermögen von 100.000 Euro. Finanziell ausgesorgt – wählen Sie Ihren Betrag, setzen Sie auf die perfekte Portfolio-Mischung, die richtigen Trends, die günstigsten ETFs und den Faktor Zeit.

Alles das lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



Sehr günstig, aber ...

Vorläufige Zahlen dieses Autokonzerns hauen Investoren nicht vom Hocker. Aber der Titel ist zu billig, um ihn links liegen zu lassen (S.24)

Kursfantasie hoch vier

Gleich mehrere Gründe sprechen dafür, dass der Aktienkurs von diesem Unternehmen weiter steigen könnte und der Titel in Richtung der Marke von 20 Euro läuft (S.26)

Neue Kurschancen

Dieser Gesundheitskonzern macht bei der Restrukturierung Ernst. Heilige Kühe sollen zur Schlachtbank, die Aktie hat Potenzial (S.28)

Check der Covid-Profiteure

Neben Biotech- und Pharmatiteln erzielten viele andere Aktien während der Pandemie Rekorde. Nun ist Zeit für einen kritischen Blick ins Depot. Welcher Titel darf bleiben, welcher fliegt raus? (S.32)

Tourismusaktien-Turbo

Die Zahl der Reisenden nähert sich dem Niveau von 2019 an. Mit welchen Aktien Anleger ihre Urlaubskasse auffüllen könnten (S.44)

