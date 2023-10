Auch im Oktober gibt es wieder einige tolle und hoch dotierte Tagesgeld Angebote, die sich Sparer einmal genauer anschauen sollten. Doch welches davon sollten sich Anleger jetzt sichern?

Nachdem die Europäische Zentralbank im September die Zinsen ein weiteres Mal um 25 Basispunkte angehoben hat, erhöhen auch wieder mehr Tagesgeld-Anbieter ihre Zinsen. Wer also noch nicht von den Top-Konditionen vieler Anbieter profitiert, sollte jetzt bei einer der vielen Aktionen im Oktober zuschlagen.

Tagesgeld Angebote mit bis zu 4,05 Prozent Zinsen

Besonders interessant für Sparer dürften dabei diese drei Tagesgeld Angebote mit bis zu 4,05 Prozent Zinsen sein:

Consorsbank Tagesgeld mit 3,75 Prozent Zinsen

Das erste Angebot ist dabei das der Consorsbank mit 3,75 Zinsen auf das Tagesgeld. Auch wenn der Zins hier nicht an die Top-Werte heranreicht, so glänzt das Angebot mit anderen Vorteilen wie deutscher Einlagensicherung und sechs Monaten Zinsbindung. Letztere kann sogar unter Erfüllung bestimmter Bedingungen auf zwölf Monate verlängert werden, was das Angebot zum langfristigen am gesamten Markt macht.

Zum Angebot der Consorsbank geht es direkt hier.

TF Bank Tagesgeld mit 4,00 Prozent Zinsen

Dagegen überzeugt das Angebot der TF Bank mit höheren Zinsen von 4,00 Prozent und einer Zinsbindung von insgesamt sechs Monaten. Hinzu kommt, dass das Geld hier zwar nicht der deutschen, aber der schwedischen Einlagensicherung unterliegt. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Zinsen hier monatlich gutgeschrieben werden.

Zum Angebot der TF Bank geht es direkt hier.

Suresse Direkt Bank Tagesgeld mit 4,02 Prozent Zinsen

Aber natürlich ist für viele Sparer auch das aktuell höchste Tagesgeld Angebot in Deutschland interessant. Dieses kommt von der Suresse Direkt Bank, die seit Neuestem 4,02 Prozent für Neukunden für sechs Monate bietet. Danach fällt der Tagesgeld-Zinssatz immerhin auf attraktive 2,80 Prozent. Dabei unterliegen die Einlagen der spanischen Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Zum Angebot der Suresse Direkt Bank geht es direkt hier.

