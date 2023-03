Bei diesem kleinen Spezialwert, den BÖRSE ONLINE in Heft 27/2022 als „Hot Deal“ vorgestellt hat, gibt es Neuigkeiten.

In Heft 27/2022 hat BÖRSE ONLINE diesen Spezialwert als „Hot Deal“ vorgestellt. Nun übernimmt die kleine Beteiligungsboutique einen Versicherungsmakler, der nach eigenen Angaben seit Jahren profitabel ist und zukünftig den Gewinn je Aktie in Summe auf etwa 45.000 Euro erhöhen wird. Das klingt nicht opulent, allerdings ist das Unternehmen selbst ein Börsenbonsai. Die Marktkapitalisierung liegt gerade einmal bei 7,5 Millionen Euro, der Micro Cap wird obendrein nur im Freiverkehr der Hamburger Börse gehandelt. Doch die kleine Beteiligungsboutique wirtschaftet seit Jahren ertragreich und zahlt eine verlässliche Dividende.

Dividende wird angehoben

Da die Geschäfte der Kernbeteiligung auch im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende April) erfreulich laufen, soll nach Aussage des Firmenchefs auf der kommenden Hauptversammlung im Sommer die Dividende angehoben werden. BÖRSE ONLINE geht davon aus, dass die Dividendenrendite dann bei gut sieben Prozent liegen wird und rät risikobereiten Dividendenjägern nach wie vor zum Kauf des Spezialwerts. Um welche Beteiligungsboutique es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

