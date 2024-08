Novo Nordisk und Eli Lilly begeistern seit Monaten die Anleger. Dahinter bringen sich zunehmend Wettbewerber in Stellung

Mit dem Ende der Corona-Pandemie war es für das Gros der Pharmaaktionäre auch vorbei mit attraktiven Renditen. Insbesondere die drohende Patentklippe und die damit verbundene Aussicht auf milliardenschwere Umsatzeinbußen belasten die Kurse.

Ein Segment, das sich von der Masse abhebt und Performance liefert, ist der Bereich der Abnehmpräparate, namentlich die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly. Die Prognosen der Analysten zur Marktgröße für die Präparate gegen Fettleibigkeit sind zuletzt nochmals deutlich gestiegen, sie erwarten mittlerweile Umsätze jenseits der 130-Milliarden-Dollar-Marke. Derartige Aussichten begeistern verständlicherweise auch die Anleger: Die Eli-Lilly-Aktie zählt auf Sicht von drei Jahren zu den stärksten Werten im marktbreiten US-Index S&P 500 und rangiert mit einem Plus von über 260 Prozent auf Platz 4 hinter den Profiteuren des KI-Booms Super Micro Computer, Nvidia und Arista Networks.



Die Aussichten auf einen Markt, der in den nächsten Jahren durchschnittlich im zweistelligen Prozentbereich wachsen dürfte, hat auch das Interesse anderer Pharmakonzerne geweckt. So sprang die Aktie von Roche zuletzt an, nachdem CEO Thomas Schinecker in einem Interview prognostizierte, wohl früher als erwartet in den Abnehmsektor einsteigen zu wollen.



Wer neben Roche die weiteren Herausforderer von Eli Lilly und Novo Nordisk sind, lesen Sie in der Top-Story in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



