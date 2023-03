Der Börsen-Newcomer von 2021 ist abgestürzt. Doch die Geschäfte laufen besser, als es im Kurs der Aktie zum Ausdruck kommt. Sie hat zumindest 72 Prozent Aufholpotenzial

Der Emissionsjahrgang 2021 bietet für Hot Stocks einen reichen Fundus. Im guten Börsenumfeld kamen viele Aktien mit Modethemen zu überhöhten Preisen an die Börse und korrigierten heftig. Gerade Unternehmen, die operative Substanz mitbringen, sind einen zweiten Blick wert. Dieses Unternehmen gehört zweifellos dazu. Das Unternehmen stellt Komponenten und Systeme her, die in erster Linie in Elektromotoren eingesetzt werden. Das beginnt bei Zahnrädern und Wellen und geht hin bis zu ganzen Getrieben. Anwendung finden die Produkte etwa in E-Bikes, in Elektro- und Hybridfahrzeugen, aber auch bei Elektrogeräten.

Die gute Marktposition und ein tendenziell wachsendes Geschäft plus eine solide finanzielle Aufstellung sind eine gute Basis für eine Spekulation auf die operative Trendwende. Das Unternehmen hat auf jeden Fall schon investiert, sodass die Leistung ohne größere Aufwendungen gesteigert werden könnte. Ein neues Management wird auch stärker auf die Effizienz achten. Zeigt sich eine höhere operative Dynamik, kann der Aktienkurs zumindest zweistelliges Terrain erreichen.

Weitere Themen im Heft:

Hohe Rendite günstig zu haben

Dieser Chemiekonzern erwartet dieses Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang, der Aktienrückkauf wurde vorzeitig beendet. Die BÖRSE-ONLINE-Redaktion ist bei der Aktie trotzdem positiv gestimmt (S.28)

50 Prozent sind möglich

Dieser Gesundheitskonzern hat einen Umbauplan vorgelegt. Die Kosten sollen gesenkt werden. Die Ausgliederung von Fresenius Medical Care bringt den Schuldenabbau. Die Aktie hat viel Potenzial (S.30)

Sieben Prozent Dividende

Dieser Mobilfunkanbieter steigert Gewinn und Dividende. Wer nach einer attraktiven Ausschüttung sucht, ist hier richtig (S.32)

Auf der Überholspur

Dieser Anlagenbauer blickt überraschend positiv auf das laufende Jahr. Die Wachstumsprognose liegt deutlich über den Markterwartungen. Die Aktie nimmt Fahrt auf (S.34)

KI: Kursboost für die Gesundheitsaktien

Künstliche Intelligenz wird auch im Gesundheitswesen für bahnbrechende Fortschritte sorgen. Diese Unternehmen spielen bei der Revolution des Gesundheitswesens vorn mit (S.38)

