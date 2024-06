Die Aktie dieses deutschen E-Mobility-Spezialisten nimmt wieder Fahrt auf und hat das Zeug zum Verdoppler.



Um den kleinen Spezialwert, der Lade- und Batterietechnik produziert, war es zuletzt wieder recht still geworden. Die Produkte finden sich in kabellosen Werkzeugen oder kommen in der Elektromobilität zum Einsatz. 2022 profitierte die Firma vom Boom rund um Elektrofahrräder. Doch die schwache Konjunktur und eine hohe Inflation dämpften die Nachfrage und sorgten so im Vorjahr für einen Umsatzeinbruch und Verluste.



Die operative Schwächephase 2023 ging auch am Kurs nicht spurlos vorüber. Die Aktie büßte auf Jahressicht deutlich ein. Doch der Small Cap könnte an der Börse schon bald wieder neuen Schwung bekommen. Wie der E-Mobility-Spezialist jüngst vermeldete, läuft das vor zwei Jahren gestartete Joint Venture mit der indischen Firma Uno Minda inzwischen auf Hochtouren. Das Projekt ist ein großer Fantasiebringer für die Aktie und könnte operativ zum Gamechanger werden. Gemeinsam mit den Indern entwickelt der Batteriespezialist Elektroantriebslösungen für Zwei- und Dreiradfahrzeuge. Das Wachstumspotenzial in Indien ist riesig. Laut Prognosen soll bis 2030 rund die Hälfte der Zweiräder oder Autorikschas mit Verbrennungsmotoren elektrisch betrieben werden. Das entspricht einem Marktpotenzial von 15 Millionen Zwei- und Dreirädern.



Weitere Informationen zu diesem HotDeal und um wen es sich hier handelt lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

