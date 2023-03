Der Robo-Advisor Quirion macht mit einem neuen Tagesgeldangebot auf sich aufmerksam. 2 Prozent erhalten hier Kunden auf ihr Verrechnungskonto und können die Gelder jederzeit abziehen. Ein Grund sich den Robo-Advisor genauer anzuschauen.

Seit der Zinsanhebung der EZB gibt es schon fast täglich neue Nachrichten am Zinsmarkt und immer mehr Anbieter wie Broker und Co. bieten neben den klassischen Banken ebenfalls Zinsen auf das Verrechnungskonto an. Bei Robo-Advisorn war es allerdings bisher still, das hat sich jetzt aber geändert.

Robo-Advisor Quirion gibt 2 Prozent Zinsen

Denn der große Player Quirion macht Kunden und potenziellen Neukunden nun ein neues Angebot: 2 Prozent Tagesgeldzinsen auf das Verrechnungskonto. Dabei gibt es keine bestimmte Höhe und die Gelder können auch jederzeit abgezogen werden. Dazu ist das Angebot laut eigener Aussage von Quirion zunächst zeitlich unbegrenzt.

Allerdings muss man, um das Angebot wahrnehmen zu können, einen ETF-Sparplan mit mindestens 25 Euro bei Quirion haben. Aber lohnt sich das?

Tagesgeld + Roboadvisor – Eine gute Idee?

Tatsächlich bietet Quirion Kunden damit eine ideale Kombination zwischen Zinssparen und langfristiger Geldanlage in ETFs. Diese werden nämlich bei dem Roboadvisor zu niedrigen Kosten für Sie nach Ihrer Risikopräferenz ausgewählt und automatisch allokiert und rebalanct.

Hinter Quirion steht die deutsche und börsennotierte Quirin Privatbank, die von der Bafin reguliert ist und damit unter die deutsche Einlagensicherung fällt.

Wo gibt es noch Tagesgelder?

Wenn Sie mehr über Geldanlage mit Roboadvisorn erfahren wollen, dann werfen Sie einen Blick in den Börse Online Roboadvisor Vergleich, in welchem Quirion mit 90,5 Punkten den zweiten Platz belegen konnte.

Sind Sie dagegen auf der Suche nach einem reinen Tagesgeld, dann werfen Sie einen Blick in den Tagesgeld-Vergleich von Börse Online und finden Sie das für Ihre Bedürfnisse passende Tagesgeld.