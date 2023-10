Die Umstellung auf Cloud-Lösungen zahlt sich für dieses Unternehmen mehr als aus. Nicht zuletzt dank KI brummt das Geschäft.

Noch vor 3 Monaten hatte der Softwarekonzern seine Erwartungen für das wichtige Geschäft — das Cloud-Computing — gesenkt. Das makroökonomische Umfeld, so der Konzern, bremse die Kunden bei der Umstellung ihrer Geschäftsprozesse aus, die für 2023 angepeilten 25 Prozent Wachstum im Cloud-Business seien wohl nicht zu schaffen. Mit den veröffentlichten Zahlen in der vergangenen Woche zum 3. Quartal zeigte sich: Es geht wohl doch. Allein der Cloud-Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 3,47 Milliarden Euro zu, mit Softwarelizenzen und Kundensupport stieg der Umsatz des DAX-Konzerns insgesamt um 9 Prozent auf 7,74 Milliarden Euro. Wichtiger noch: Der Betriebsgewinn legte um 16 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro zu.

KI wird das Cloud-Geschäft stärken

Gerade die Einbeziehung der KI in seine Produkte kann das Geschäft des Softwarekonzerns in den kommenden Jahren beflügeln. Der Konzernchef sieht eine mögliche Verdoppelung des adressierbaren Marktes bis 2028. Dank einer Kooperation mit Microsoft im KI-Bereich und dem Kauf von 3 KI-Spezialisten sind die Weichen schon richtig gestellt. Dabei läuft das Cloud-Geschäft offensichtlich erst jetzt richtig an: Der Umsatz des Kernprodukts stieg um 77 Prozent auf 914 Millionen Euro.

Auch wenn der Konzern die großen Investitionen für die Umstellung auf Cloud-Dienste schon bewältigt hat und sich die Skaleneffekte der neuen Infrastruktur nun beim Gewinn bemerkbar machen sollten, gibt es noch einige Aufgaben zu bewältigen. Gleichzeitig muss der Softwarekonzern kräftig in Forschung und Entwicklung investieren, um bei der rasanten Entwicklung der Branche weiter in der Topliga zu spielen. Schafft das Unternehmen seine Jahresziele, dürfte für Aktionäre dann ein 12-Monats-Kursplus von mehr als 50 Prozent drin sein. Um welchen Softwarekonzern es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE können Sie auch direkt in unserem Aktionsangebot lesen: Sie erhalten 3 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro. So verpassen Sie keine ausführlichen Analysen, interessanten Aktien und vielversprechenden Handelsstrategien mehr.

Sichern Sie sich das Angebot jetzt und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenexpertise. Der umfassende Datenbank-Teil von BÖRSE ONLINE enthält rund 600 deutsche Aktien und zahlreiche Auslandstitel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen für Ihre Investment-Entscheidungen.





Jetzt testen

Seit 1987 vertrauen Anleger bei Investment-Entscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Warum nicht auch Sie?

Zögern Sie nicht und bestellen Sie 3 digitale Ausgaben BÖRSE ONLINE jetzt zum Aktionspreis von 9,90 Euro.