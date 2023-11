Die weltweite Nutzung von Kryptowährungen hat in den vergangenen Jahren exponentiell zugenommen. Bis 2027 soll es bereits 350 Millionen Kryptonutzer geben. Zudem konnte der Bitcoin in diesem Jahr bereits um 124 Prozent zulegen und der gesamte Kryptomarkt um 83 Prozent. Und mit unserem Best of Krypto Index profitieren auch Sie davon.

Hierzulande steigt das Interesse an Kryptowährungen. Laut einer Studie von Statista können sich 32 Prozent der Deutschen vorstellen, in den Kryptomarkt zu investieren. Doch was macht Kryptowährungen so wertvoll?

Eines der größten Wertversprechen ist das begrenzte Angebot. Bitcoin schaffte es mit der Blockchain-Technologie auf eindrucksvolle Weise, Knappheit in der digitalen Welt herzustellen. Im Frühjahr 2024 steht nun erneut das Bitcoin-Halving an, welches etwa alle 4 Jahre stattfindet. Bei diesem Event wird die Anzahl an neu ausgeschütteten Bitcoin halbiert. Im Grunde kann man sagen, dass die Inflationsrate des Bitcoin halbiert wird. Normalerweise steigt der Kurs erst Monate nach dem Halving massiv an. Doch dieses Verhalten ist mittlerweile etabliert und daher werden Anleger vermehrt schon vor dem Halving investieren und den Kurs somit in die Höhe schnellen lassen.

Auch bei Ethereum, der Nummer 2 nach Marktkapitalisierung, sinkt das Angebot kontinuierlich weiter, denn Langzeitinvestoren halten trotz der jüngsten Kursexplosionen an ihren Ether fest. Die wachsende Anzahl an Langzeitinvestoren führt zu einer Verknappung des verfügbaren Angebots. Historisch gesehen hat das bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage oft zu Kurssteigerungen geführt.

Jetzt einsteigen und auf der Erfolgswelle surfen

Mit einer starken Performance sorgte auch die Kryptowährung XRP des Netzwerks Ripple Anfang November für Aufsehen. Mit 25,5 Prozent legte XRP in der ersten Novemberwoche die auf Wochensicht stärkste Performance aller Top-10-Coins hin. Die Hintergründe hierfür sind vielfältig: Zum einen meldete Ripple eine Kooperation mit der georgischen Nationalbank, zum anderen erhielt XRP kürzlich die Zulassung durch die Dubai Financial Services Authority (DFSA). Somit darf XRP als einer der wenigen Coins neben Bitcoin, Ethereum und Litecoin ab sofort am Dubai International Financial Centre (DIFC) gehandelt werden.

Einfach und bequem in die Top-10-Coins investieren

Die guten Aussichten am Kryptomarkt bieten eine geeignete Einstiegschance für Anleger: Mit dem Best of Krypto Index hat BÖRSE ONLINE die 10 größten Krypto-Coins vereint. Damit ist der Index vor allem für Anleger interessant, die bisher noch keine oder wenig Erfahrung mit Kryptowährungen gesammelt haben. Bitcoin ist als Kryptowährung mit der größten Marktkapitalisierung am höchsten im Index gewichtet, zweimal im Jahr findet eine Anpassung statt. Neben Bitcoin sind auch Ethereum, XRP und Litecoin im Index enthalten.

Ein weiterer großer Vorteil: Für den Handel des Index ist kein Konto (keine Wallet) bei einer Kryptobörse nötig. Das Index-Zertifikat (WKN A2URSJ) können Sie ganz einfach und bequem über Ihren Broker handeln.

Sollten Sie mehr Risiko eingehen wollen, steht Ihnen eine Auswahl an Hebel-Zertifikaten zur Verfügung.

Zum Best of Krypto Index