Die DKB erhöht die Zinsen für Tagesgeld deutlich.



Die Deutsche Kreditbank (DKB) wird ihren Bestandskunden ab dem 1. April für das Tagesgeldkonto deutlich mehr Zinsen zahlen wie bisher. Die Direktbank erhöht ihren Zinssatz für das Tagesgeld von 0,40 Prozent auf dann 1,00 Prozent. Damit reiht sich das Institut bei den Zinssätzen für Bestandskunden ganz oben ein. Die Zinsen werden vierteljährlich gut geschrieben. Allerdings muss für das Tagesgeldkonto eine Bedingung erfüllt sein: Eine Eröffnung ist nur möglich, wenn als Referenzkonto ein bei der DKB AG geführtes Girokonto, Girokonto u18, DKB-Cash oder DKB-Cash u18 angegeben wird.



Übrigens: Hier finden Sie die aktuell höchsten Tagesgeldzinsen



Die DKB gehört mit einer einer Bilanzsumme von 132,9 Milliarden Euro zu einer der großen Banken in Deutschland. Sie ist eine hundertprozentige Tochter der Bayerischen Landesbank und unterliegt der deutschen Einlagensicherung Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdP), die gemäß der EU-Richtlinien pro Kunde Einlagen in einer Höhe von 100.000 Euro absichert. Darüber hinaus ist die DKB freiwilliges Mitglied im deutschen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. (BdB) und sichert so auch Einlagen, die über 100000 Euro reichen, ab.





Lesen Sie außerdem: Consorsbank legt nach: Schlagartig doppelt so hohe Zinsen für Tagesgeld – so viel gibt es nun