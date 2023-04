Sowohl die Consorsbank als auch die Renault Bank zahlen deutlich mehr Zinsen für ihre Tagesgeldkonten.



Die Consorsbank und die Renault Bank direkt zahlen ab sofort mehr Zinsen für das Tagesgeld. Die Consorsbank hat den Zinssatz für Neukunden von zuvor 2,40 Prozent deutlich auf nun 3,00 Prozent angehoben. Der Zinssatz gilt für eine Dauer von sechs Monaten und für einen Betrag von bis zu einer Million Euro. Beträge, die darüber hinausreichen, werden mit 0,6 Prozent verzinst. Dieser Satz gilt auch für Bestandskunden. Die Zinsen werden vierteljährlich zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. gut geschrieben, die Gutschrift erfolgt auf das Tagesgeldkonto.



Die Renault Bank direkt erhöht den Satz um 0,50 Prozentpunkte auf nun ebenfalls 3,00 Prozent, die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Der Satz gilt für einen Betrag bis zu einer Höhe von 250.000 Euro, die Laufzeit beträgt drei Monate. Danach sinkt er auf 1,85 Prozent, dem aktuellen Satz für Bestandskunden.



Die Consorsbank gehört zur Großbank BNP Paribas, die Renault Bank direkt zur RCI Banque. Beide unterliegen der französischen Einlagensicherung Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), die gemäß der EU-Richtlinien pro Kunde Einlagen in einer Höhe von 100.000 Euro absichert. Darüber hinaus ist die Consorsbank freiwilliges Mitglied im deutschen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. (BdB) und sichert so auch Einlagen, die über 100.000 Euro reichen, ab.



