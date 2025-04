Wie geht es weiter mit der Entwicklung der Immobilienpreise und Mieten hierzulande? So schätzt Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der Merkur Privatbank, jetzt den Markt ein

Börse Online: Herr Lingel, wie bewerten Sie die aktuelle Lage am deutschen Immobilienmarkt?

Marcus Lingel: Ich gehe davon aus, dass die Talsohle durchschritten ist und der Markt hierzulande vor einer Wende steht. Während der Immobilienkrise war unser Neugeschäft mit Bauträgern stark eingebrochen – von 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf 840 Millionen Euro 2023. Vergangenes Jahr schrumpfte es nochmals auf 653 Millionen Euro. 2025 wird der Immobilienmarkt wohl nochmals schwierig, aber spätestens ab 2026 wird das Neugeschäft wieder kräftig anziehen.

An welchen Fakten machen Sie diese Entwicklung fest?

Die Verkäufe der Projektentwickler haben sich seit dem vierten Quartal 2024 verbessert und die Nachfrage nach Hypothekenfinanzierungen nimmt deutlich zu. Ein wichtiges Indiz sind auch die massiv steigenden Mietpreise im Neubau. Eine höhere Nachfrage nach neuen Projektfinanzierungen wird aber erst zeitversetzt eintreten. Deshalb dürfte das Neugeschäft bei uns im Gesamtjahr 2025 auf niedrigem Niveau bleiben. . Unsere Bank ist sehr gut durch die Krise gekommen. Von rund 250 Finanzierungen sind bis heute gerade einmal acht ausgefallen, die vorhandenen Risiken wurden alle verarbeitet. Sicherlich wird die Krise bei den Projektwicklern dieses Jahr ihren Höhepunkt erreichen und die Risikolage bleibt angespannt. Für unser Haus bleibe ich aber optimistisch, da wir sehr nah an den Kunden dran sind.

Welche Standorte haben hierzulande in den Krisenjahren am stärksten gelitten?

Unter den Big Seven hat München die Immobilienkrise am heftigsten getroffen, Stuttgart und Berlin dagegen nicht so stark.

Wo sehen Sie in Deutschland aktuell Expansionschancen?

Zu den Optionen gehört für unsere Bank der Eintritt in den Berliner Immobilienmarkt. Wir erkunden uns gerade über die Möglichkeiten. Dabei geht es um Bauträger, die größte Kundengruppe im Kreditgeschäft unserer Bank. Wenn wir gute Chancen haben, werden wir schnell entscheiden.. Die Hauptstadt wäre attraktiv, um das Portfolio unserer Bank regional zu diversifizieren.

Was macht gerade den Berliner Immobilienmarkt für Sie interessant?

Wir sehen hier die Chance, unser Immobiliengeschäft auch über die Regionen zu diversifizieren. Da spielt der Berliner Markt eine wichtige Rolle, weil der erfahrungsgemäß sehr wachstumsstark ist.





Merkur Privatbank Vorstandschef Marcus Lingel

Zur Person:

Marcus Lingel ist der Vorsitzende der Geschäftsleitung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Hauptsitz in München. Er trat im Jahr 2000 in die Bank ein, ist seit 2005 geschäftsführender Gesellschafter, übernahm 2008 den Vorsitz der Geschäftsleitung und hält aktuell alle Komplementäranteile (rund 20 Prozent) an der MERKUR PRIVATBANK KGaA.

Zum Unternehmen:

Unter Marcus Lingels Führung hat die Merkur Privatbank in den vergangenen 16 Jahren ein deutliches Wachstum erfahren. Im Oktober 2019 übernahm sie wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co und hat aktuell rund 500 Mitarbeiter. Der Hauptsitz ist in München. Im Geschäftsjahr 2024 steigerte das Geldinstitut sein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit auf 29,5 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 1,39 auf 1,49 Euro gegenüber 2023.





