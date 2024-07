Wegen des Preisverfalls steigen die Kreditausfallrisiken dramatisch an. Das bringt Banken in die Bredouille. Fondsanleger zittern



Internationale Bankenaufseher schlagen Alarm. Wegen des anhaltenden Preisverfalls bei Büro und Gewerbeimmobilien ticken regelrechte Zeitbomben in den Kreditbüchern zahlreicher Banken in Deutschland.



Davor hat jetzt die Dachorganisation der Notenbanken, die Basler Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), gewarnt. Auch die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank EBA hat beunruhigende Zahlen veröffentlicht: Demnach haben sich die Risiken mit ausfallgefährdeten Krediten im Frühjahr noch einmal deutlich verschärft. Deutsche Banken haben im ersten Quartal dieses Jahres über 14 Milliarden Euro faule Immobilienkredite an die EBA gemeldet, nach sechs Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.



Die Schieflage im Immobiliensektor nimmt auch Fondsanleger in den Schwitzkasten. So ist der offene Immobilienfonds Uni Immo Wohnen ZBI gerade 17 Prozent abgewertet worden. Die Wertverluste von 800 Millionen Euro sind die höchsten seit der Finanzkrise 2008.



Wo die Risiken liegen, welche Banken in Deutschland besonders gefährdet sind und welches SDAX-Institut schon ins Visier der Hedgefonds geraten ist lesen Sie in der Titelstory in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



Im Exklusiv-Interview erläutert Bankenprofessor Hans-Peter Burghof von der Uni Hohenheim, in welche Strategiefallen deutsche Banken gerade hineinlaufen und wie groß die Systemrisiken sind, die zu einer neuen Finanzkrise führen könnten.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Zu Unrecht beschränkt

Die seit 2021 geltende Verlustverrechnungsbeschränkung ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, befand nun der Bundesfinanzhof. Ein Beschluss mit Folgen für Anleger (S.8)



Die Spannung steigt

Das Geschäft mit Stromnetzen verspricht Milliarden. Dieser Konzern investiert massiv und stellt 10.000 Leute ein (S.11)



Eine gehörige Prise Skepsis

Der umtriebige und erfolgreiche deutsch-amerikanische Milliardär Peter Thiel lobte früher den Bitcoin in den höchsten Tönen. Nun ist er aber deutlich skeptischer geworden (S.28)



Dem Glück auf die Sprünge helfen

Legale Glücksspiele florieren im digitalen Raum, das Angebot differenziert sich immer weiter aus. Für €uro am Sonntag hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) die Anbieter unter die Lupe genommen – Leistungsangebot, Konditionen und Kundenservice (S.34)



Aufrüstung im All

Das Universum sollte eigentlich ein friedlicher Ort sein – den führenden Weltmächten ist das aber zunehmend egal. Das Wettrüsten im All ist in vollem Gange. Wer davon profitieren dürfte (S.42)

