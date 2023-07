Die Edekabank gehört zur Edeka-Gruppe und bietet das EDEKA-Tagesgeld.direkt an. Nun hat sie die Zinsen dafür mehr als verdreifacht

Die Edekabank hat die Zinsen für Tagesgeld massiv angehoben. Seit Anfang Juli zahlt das Finanzinstitut nun 1,10 Prozent p.a., zuvor waren es nur 0,30 Prozent gewesen. Damit zahlt die Bank jetzt mehr als dreimal so viele Zinsen, allerdings war der Zinssatz zuvor auch sehr niedrig gewesen. Dieser Zinssatz gilt sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Es gibt keine Mindestanlage und auch keine Höchsteinlage. Die Zinsen werden jährlich gutgeschrieben.

Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich



Die Edekabank gehört zum Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken. Dadurch sind Einlagen über die Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. bis zu einer Höhe von 100.000 Euro abgesichert. In ihrer langen Historie musste diese Institutssicherung jedoch noch kein einziges Mal tätig werden, wodurch die Einlagen als sicher gelten.

Die Edekabank gehört zur Edeka-Gruppe und beschreibt sich selbst so: „Seit 1914 fördert die Edekabank erfolgreich das Wachstum und den Wandel der EDEKA - heute einer der größten Händler nachhaltiger Fischprodukte weltweit. Als genossenschaftlich arbeitende Bank spekulieren wir nicht auf internationalen Finanzmärkten, sondern investieren vor allem in Gründer und Inhaber von EDEKA-Märkten. Damit stärkt die Edekabank also auch Wirtschaftskreisläufe und Arbeitsplätze unmittelbar in Ihrer Nachbarschaft.“

