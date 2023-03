Der Kreditkartenanbieter Visa hat eine Sonderaktion laufen, bei der Konsumenten beim Einkauf Geld zurück bekommen.



Die „Geld-zurück-Aktion“ von Visa läuft seit dem 14. März bis zum 11. April. Dabei bekommen Konsumenten bei jedem Einkauf bis zu einem Wert von 25 Euro, der mit einer Visakarte bezahlt wird, zwei Prozent des Einkaufspreises zurück. Voraussetzung ist, dass der Einkauf kontaktlos bezahlt wird. „Eine Zahlung ist kontaktlos, wenn Sie Ihre Karte, Ihr Smartphone oder Ihre Smartwatch an das Bezahlterminal halten – ohne diese in das Bezahlterminal einzustecken, durch den Magnetstreifen zu ziehen oder Ihre Kartendaten manuell einzugeben. Werden Sie gebeten, Ihren PIN einzugeben, zählt die Zahlung trotzdem als kontaktlos. Sobald Sie allerdings gebeten werden, Ihre Karte einzustecken, können wir Ihre Zahlung leider nicht mehr für die Aktion berücksichtigen. Die Entscheidung, wann dies nötig ist, trifft die kartenausgebende Bank, die Bank des Händlers oder ein anderer am Bezahlvorgang Beteiligter. Onlinezahlungen gelten nicht als kontaktlos“, erläutert Visa auf der entsprechenden Internetseite.



Die Aktion gilt sowohl für Kreditkaten als auch für Debitkarten oder Prepaidkarten von Visa. Maximal werden pro Kunde 25 Euro erstattet. Zudem gibt es ein fest gelegte Summe von einer halben Million Euro für die Aktion. Ist dieser Betrag ausgeschöpft, beendet Visa die Sonderaktion. Das Geld wird innerhalb von sechs Wochen nach dem Einkauf auf das mit der entsprechenden Visacard verknüpfte Konto überwiesen. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, muss sich und die entsprechende Visa-Karte unter visa.de/geldzurueck anmelden.



