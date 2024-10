Die Telekom-Tochter hebt nach einem starken Quartal die Ziele an

T-Mobile-CEO Mike Sievert hatte gleich eine ganze Reihe guter Nachrichten im Gepäck, als er in der Nacht auf Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten das Zahlenwerk von T-Mobile US präsentierte. Stärkster Kundenzuwachs seit zehn Jahren, so wenig Kündigungen wie noch nie und eine erneute Anhebung der eigenen Prognose – das kam auch am Markt gut an: Die Aktie des US-Mobilfunkunternehmens kletterte am Donnerstagvormittag auf ein neues Allzeithoch, und auch die Papiere des deutschen Mutterkonzerns zogen an.



Konkret wuchs die Zahl der Mobilfunk-Vertragskunden im dritten Quartal netto um 865.000 und damit um rund 60.000 mehr, als vom Markt im Vorfeld erwartet wurden. Über alle Segmente hinweg stellte Sievert für das Gesamtjahr nun einen Neukundenzuwachs von 5,6 bis 5,8 Millionen in Aussicht. Bislang waren 5,4 bis 5,7 Millionen als Ziel ausgegeben worden.



Das sollte sich auch in den Ergebnissen niederschlagen. So hob das Unternehmen die untere Schwelle des erwarteten bereinigten operativen Gewinns im Gesamtjahr von zuvor 31,5 Milliarden Dollar auf 31,6 Milliarden an. In der Spitze lautet das Ziel weiterhin 31,8 Milliarden Dollar. Auch beim für Aktionäre relevanten, weil als Indikator für die Höhe der Dividende geltenden Free Cashflow wurde die Untergrenze der Range angehoben. Das neue Ziel lautet nun 16,7 (zuvor 16,6) bis 17 Milliarden Dollar.



Derart viel Optimismus kommt erwartungsgemäß auch an der Börse gut an. Lesen Sie, wie sich die Aktie an der Börse entwickelt und die Auswirkung auf die Deutsche Börse in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – der Finanzzeitung mit dem MEHR am Wochenende für Digital-Abonnenten.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Gewinn auf der Überholspur

Dieser Elektroautobauer fährt im abgelaufenen Quartal mehr Gewinn ein als erwartet und nimmt sich für das kommende Jahr viel vor. Investoren reagieren begeistert (S.6)



Schattenseite des Erfolgs

SAP sieht sich auf langfristigem Wachstumskurs, steht aber nun vor einem gewichtigen Problem (S.10)



Sanofi vor Milliardendeal

Die Franzosen bekommen grünes Licht für den Verkauf der Opella-Sparte. Doch es gibt harte Auflagen (S.14)



Wieder gute Aussichten

Eine milliardenschwere Übernahme lässt Hoffnung auf ein Comeback des Batteriemetalls Lithium aufkeimen (S.36)



Diamanten unter Druck

Diamanten aus dem Labor krempeln den Markt gewaltig um und stellen die Branche vor Herausforderungen. Wo sich für Anleger Chancen ergeben (S.42)

€uro am Sonntag: Die Handelswoche kompakt

Lesen Sie jede Woche umfangreiche Marktanalysen, Hintergrundartikel sowie Rück- und Ausblicke auf das aktuelle Börsengeschehen.

Jetzt digitales Aktionsangebot sichern: Sie erhalten 3 Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro.

Hier geht es zum Mehrwert