Das beschlossene gigantische Finanzpaket sorgt für kräftige Kursgewinne an den Börsen. Aktien und ETFs, bei denen die Geldflut für eine Dauer-Rally sorgt.

Das von CDU/CSU und SPD gerade beschlossene Finanzpaket für Rüstung und Infrastruktur von über einer Billion Euro hat an den Börsen für beispiellose Kurszuwächse gesorgt. Gleich reihenweise gingen deutsche Aktien in den Rallymodus über – sowohl im DAX als auch im Nebenwerteindex MDAX.



Der Vereinbarung von Union und SPD zufolge soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse gelockert werden. Die höhere Staatsverschuldung sorgte für heftige Reaktionen auch am Anleihemarkt. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen, die als wichtiges Risiko maß gilt, zog um 0,3 Prozentpunkte auf bis zu 2,79 Prozent an. Einen solchen Anstieg gab es seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Die rasant steigenden Zinsen setzten die zinssensiblen Immobilienwerte unter Druck, die zu den großen Verlierern des Finanzpakets zählen.



€uro am Sonntag hat in der Top-Story analysiert, welche Aktien und ETFs die großen Gewinner der billionenschweren Investitionsoffensive sein werden. Klar ist: Die gigantische Geldflut wird den Profiteuren viel Geld in die Kassen spülen (und das über einen längeren Zeitraum) – ein Turbo für die Aktienkurse. Die Billionenflut wird dabei vor allem die Gewinne von Unternehmen aus drei Branchen kräftig antreiben: Rüstung, Infrastruktur und künstliche Intelligenz. Mit welchen Investments Sie von dem riesigen Finanzpaket profitieren, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag - DER Finanzzeitung mit dem MEHR am Wochenende

Weitere Themen im Heft:

Lieferung kommt an

Nach einem durchwachsenen Jahr will der Logistikkonzern seine Kosten senken. An der Börse geht es für die Aktie deutlich aufwärts (S.7)



Sonneneruption an der Börse

Der Kurs dieses Wechselrichterherstellers explodiert aufgrund der Geschäftsaussichten – und des Konjunkturpakets (S.10)



Gönnt sich Prada ein Versace-Kleid?

Das eine italienische Label steht offenbar vor dem Kauf des anderen. Warum Analysten das so spannend finden (S.12)



Aufwärts und abwärts

Die neue Indexzusammensetzung von MDAX, SDAX und DAX ist verkündet worden. Das sind die Auf- und Absteiger (S.16)



Angst vor neuer Inflationswelle lässt Gold glänzen

Zölle hier, Zölle da. Die sprunghafte Zollpolitik von Donald Trump schürt Ängste vor einer Rückkehr der Inflation. Anleger suchen vermehrt Gold als sicheren Hafen. Doch was wird aus Silber? (S.39)

