Zweistellige Kurse sind bei diesem Small Cap absehbar drin. Auf Sicht von zwölf bis 18 Monaten ist auch eine Kursverdopplung möglich

Die Aktie des Anbieters für ästhetische Medizin setzt ihren Aufwärtstrend fort und nimmt wieder Kurs auf das 52-Wochen-Hoch bei über neun Euro. Das Unternehmen hat am vergangenen Freitag sein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm gestartet. In den kommenden Monaten möchte es insgesamt bis zu 1,5 Millionen Papiere erwerben. Das dürfte dem Small Cap weiteren Rückenwind geben und sichert den Kurs nach unten ab.

Positiv bewertet Lars Winter (Chefredaktion von BÖRSE ONLINE) in diesem Zusammenhang auch die Insiderkäufe des Managements in Höhe von 160.000 Euro bei einem Aktienkurs von 8,10 Euro. Auch operativ läuft es weiterhin gut. Im Schönheitssegment erlöste das Unternehmen im vergangenen Jahr 60 Millionen Euro, 14 Prozent mehr als 2021. Um welche Aktie es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen BÖRSE ONLINE.

