Die Bundesbürger lieben Sicherheit in jeder Lebenslage. Das ist bei der Geldanlage nicht anders. Für fast jeden zweiten von rund 1.000 in einer repräsentativen Studie für die Gothaer Versicherung befragten Deutschen ist Sicherheit der wichtigste Aspekt bei der Geldanlage. Bei den Jüngeren im Land ist das Sicherheitsbedürfnis sogar noch größer. Beispiel: die Generation Z, also die zwischen Mitte der 1990er-Jahre und Anfang der 2010er-Jahre Geborenen. In dieser Alterskohorte steht sogar für 55 Prozent beim Investieren die Sicherheit im Vordergrund — kein Wunder, dass dann auch 56 Prozent ihr Geld auf dem Sparbuch anlegen (bundesdeutscher Durchschnitt: 44 Prozent).



Moment — was heißt Sicherheit bei der Geldanlage eigentlich? Der durchschnittliche Zins bei 37 Sparbuch-Angeboten, die tagesgeldvergleich.net erfasst, betrug Ende Juni nur 0,36 Prozent. Bei einer deutschen Inflationsrate von 2,4 Prozent im Mai ist nur eines sicher — dass die Anlage auf dem Sparbuch Kaufkraft vernichtet. Wer immer so verfährt, gefährdet sein Vermögen: Nach zehn Jahren sind 1.000 Euro nur noch 817 Euro wert, nach 20 Jahren noch 668 Euro.



Sicherheit neu definiert

€uro plädiert deshalb für ein ganz anderes Verständnis von Sicherheit und stellt in dieser Titelgeschichte die sichersten ETFs der Welt vor, mit denen Investoren ihr Depot ergänzen können — mit einer Kombination von attraktiver Renditechance plus Sicherheitsfeature. Sie wollen lieber eine ganze Sicherheitsstrategie, die Sie mit ETFs und ETCs hervorragend umsetzen können? Dann haben wir eine raffinierte Timing-Momentum-Strategie für Sie, deren Renditechance mit 19 Prozent jährlich über 50-mal so hoch ist wie der aktuelle Durchschnittszins auf dem deutschen Sparbuch. (…)





Welchen Mehrwert langfristige Investments haben, welche ETFs wir als die sichersten einstufen und welcher ETF sogar mit einer Performance von über 400% aufwarten kann, lesen Sie jetzt in unserer breitangelegten Titelstory in der neuen Ausgabe von €uro.

Weitere Themen im Heft:

Schocktherapie

Mit radikalen Reformen will Argentiniens Staatspräsident das Land aus dem seit Jahrzehnten währenden Krisenmodus holen. Erste Erfolge sind sichtbar. Wie sind die Perspektiven des weltweit radikalsten Wirtschaftsexperiments? (S.14)



„Keine Blase bei den Glorreichen Sieben“

Wie geht es an den Börsen weiter? Was spricht für Technologiewerte? Und wie stehen Klaus Kaldemorgen und Christoph Schmidt zu Gold und Bitcoin? Darüber sprach €uro mit den Fondsmanagern des Fonds DWS Concept Kaldemorgen (S.46)



Das Zeitalter der Megacitys

Bevölkerungswachstum, Klimawandel und wirtschaftliche Transformation treiben weltweit den Bau erstaunlich vieler Städteprojekte an. Die Planer überschreiten architektonische Grenzen – und eröffnen Unternehmen einmalige Chancen (S.66)



Neue Chancen vor dem Aufschwung

Springt die Konjunktur an, läuft es auch für Konzerne der Transport- und Logistikbranche wieder besser. Deren Aktien sind aktuell noch günstig bewertet (S.78)



Auf ins Traumhaus

Die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen steigt, doch die Lage bleibt angespannt. Wichtig ist, den richtigen Baufinanzierer zu finden (S.98)



