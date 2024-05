An den globalen Börsen scheint derzeit alles möglich – positiv wie negativ. Zeit für ETFs, die Anlegern beides bieten: solide Renditen und maximale Robustheit. Die sieben besten Methoden

Die Börse atmet auf. Vorerst zumindest. Denn nach einem äußerst schwachen April drehten die globalen Indizes zum Start in den Mai wieder ins Positive. Geht die Rally nach einer kurzen Verschnaufpause also einfach weiter? Vielleicht. Vielleicht entpuppt sich das aber auch relativ schnell nur als Wunschdenken hoffnungsvoller Bullen, die das große Ganze aus den Augen lassen.



Da wäre zum einen die amerikanische Zentralbank, die nach ihrem jüngsten Zinsentscheid zwar für eine Entspannung an den Märkten sorgte, aber dennoch klar darauf hinwies, dass sie mit der derzeitigen Inflationsrate von deutlich über drei Prozent nicht zufrieden sei. Zinssenkungen rücken somit immer weiter in die Ferne. Droht hier eine unendliche Geschichte ohne Happy End? Und auch der Konsum schwächelt, was nicht zuletzt an den enttäuschenden Zahlen bei Monster Beverage oder Starbucks deutlich zu erkennen ist.



Das vielleicht größte Problem breitet sich aber derzeit vielleicht gar nicht in den USA oder in den unzähligen Brandherden wie der Ukraine oder Israel aus, sondern in Japan. Dort befindet sich der Yen mittlerweile auf einem 34-Jahres-Tief im Vergleich zum US-Dollar. Das Urteil vieler Experten: eine waschechte Währungskrise, die das Potenzial hat, über Japan hinaus für Turbulenzen zu sorgen. Kurzum: Es ist nicht die Zeit für Euphorie. Aber auch nicht für Untergangsstimmung. Sowohl die Bullen als auch die Bären haben valide Argumente — und wenn die Börse in den letzten Monaten eines gezeigt hat, dann, dass sie in einem schwierigen Umfeld dennoch überzeugen kann.



Die neue Ausgabe von BÖRSE ONLINE stellt deshalb sieben ETFs vor, die gerade jetzt glänzen, weil sie beides bieten: die Chance auf satte Renditen und die signifikante Reduzierung des Risikos. Lesen Sie, wie Sie Ihr Rendite-Risiko-Verhältnis um bis zu 50 Prozent optimieren können und selbst im Fall einer Korrektur ruhig schlafen können.

Weitere Themen im Heft:

Drei Aktien für die Trendwende

Die Geschäftserwartung des verarbeitenden Gewerbes hat sich zweimal hintereinander verbessert. Drei Firmen die von einem Erstarken der Konjunktur profitieren sollten. (S.24)



Formel für die Zukunft

Dieser Markenriese erhöht seine Jahresprognose und treibt damit den Aktienkurs. Das Aufwärtspotenzial ist weiterhin groß, erfordert aber größere Eingriffe in die Strukturen des Konsumgüterkonzerns. (S.26)



Gewinner der nächsten Jahre

Mit den gesunkenen Strompreisen verloren auch viele Aktien der Branche an Wert. Doch längst ist eine Trendwende nach oben eingeläutet. Wo Anleger jetzt einsteigen sollten. (S.30)



Marktführer mit Potenzial

Dieser Zahlungsdienstleister verteidigt seine Stellung als wichtigster Online-Zahlungsdienstleister. Die jüngst präsentierten Quartalszahlen belegen, dass das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs ist. (S.34)



Großer Sport, starke Aktien

Fußball-EM und Olympische Spiele lenken den Blick auf die Sportartikler. Seit Langem duellieren sich Adidas und Nike. Wer die Nase vorn hat, wer sonst noch stark ist. (S.36)

