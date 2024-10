Seit Ewigkeiten gibt es die Frage, ob Anleger lieber mit einer Einmalanlage oder einem Sparplan an der Börse investieren sollten. Besonders in den aktuell volatilen Zeiten an den Märkten sind Anleger hier verunsichert. Das ist die statistisch korrekte Antwort darauf.

Die Märkte stehen nahe neuen Rekordhochs, doch die Anleger erscheinen verunsichert. Denn die Frage ist: Wie soll man jetzt noch investieren? Immerhin sind Aktien vergleichsweise hoch bewertet, doch gleichzeitig treibt die Angst vor einer Rezession und einem Wirtschaftsabschwung die Händler an der Börse um. Außerdem birgt die US-Wahl im kommenden Monat Unsicherheiten, die aktuell noch niemand wirklich abschätzen kann. Das sollten Sie deshalb jetzt tun und so reagiert man als Sparer und Anleger richtig auf die Situation an den Börsen.

Einmalanlage oder Sparplan – So investieren Sie jetzt richtig

Egal, wie die Situation an den Börsen aktuell ist, klar sollte jedem Anleger sein: Die einzige Alternative, um langfristig zu gewinnen, ist weiter zu investieren. Die Frage ist allerdings: wie? Per Sparplan oder per Einmal-Investment? Denn beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Wie in der unteren Grafik zu sehen, kann mit einer Einmalanlage kurzfristig häufiger eine hohe Rendite erwirtschaftet werden als mit einem Sparplan, wenngleich dasselbe für hohe Verluste gilt. Investieren auf Raten führt in den meisten Fällen dagegen dazu, dass sich die Renditen in einem schwächeren, meist positiven Bereich einpendeln und deswegen besonders für vorsichtige Investoren das Mittel der Wahl sind.

HQ Trust Wahrscheinlichkeit der Renditen über 24 Monate bei Sparplan vs. Einmalinvestment

Doch so schön das Konzept des Sparplans besonders in unsicheren Zeiten klingen mag – finanziell rational ist es nicht. Denn über einen Zeitraum von 20 Jahren liegt (Daten für den S&P500) seit 1970 in 71 Prozent der Fälle die Einmalanlage vorn. Das liegt am positiven Erwartungswert der Börse, durch den es statistisch immer besser ist, alles auf einmal zu investieren statt langsam über die Zeit. Freilich müssen Anleger dafür unter Umständen höhere Schwankungen ertragen, besonders wenn es direkt nach dem Kauf zu einer Korrektur kommen sollte, wie es viele neue Anleger nach dem Technologie-Hype im Jahr 2022 erlebt haben.

Keine Angst haben vor Allzeithochs

Gerade da die Börse wieder nahe neuer Allzeithochs steht, fürchten sich Anleger deshalb jetzt in den Markt zu investieren, speziell mit einer Einmalanlage. Doch tatsächlich zeigen historische Daten (Grafik unten), dass Allzeithochs sogar ein idealer Zeitpunkt sind, um sein Geld in den Markt zu geben.

FactSet, J.P. Morgan Return beim Investment am Allzeithoch

So erwirtschaften Käufe zu diesen Zeitpunkten im Schnitt über ein, drei und fünf Jahre höhere Renditen als wenn man an einem beliebigen anderen Tag gekauft hätte. Der Grund: Allzeithochs sind ein Zeichen von Bullenmärkten und in diesen folgt gewöhnlich auf ein Hoch eine ganze Reihe von weiteren, neuen Rekorden.

Sie wollen noch mehr über das Thema erfahren? Dieser Artikel erschien zuerst und ausführlicher in der Ausgabe 40 der Euro am Sonntag. Hier geht es zum Magazin.

Lesen Sie auch:

Sollte man hier jetzt kaufen? Aktie mit KGV 7,4, 5,5% Dividendenrendite und 44% Kurspotenzial