Tesla-Chef und Twitter-Besitzer Elon Musk hat eine deutliche Warnung an alle, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Doch was steckt dahinter? Werden wir wirklich an irgendeinem Punkt dank künstlicher Intelligenz überflüssig sein?

Es war eine ungewöhnliche Konferenz, die in dieser Woche in Bletchley Park, bei dem führende Politiker der Welt und große Technologiekonzerne an einem Tisch saßen. Dabei ging es vor allem um Regeln Sicherheitsstandards und -tests von KI-Modellen. Dabei wurden einige interessante Aspekte laut:

Laut Elon Musk könnte KI uns alle arbeitslos machen

So waren neben den Erklärungen der vielen Regierungsbeamten viele Anwesende und die Presse besonders gespannt auf die Ausführungen des Elon Musk. Der Unternehmer und reichste Mensch der Welt hatte bereits mehrmals vor den Bedrohungen von künstlicher Intelligenz gewarnt und unter anderem diese Konferenz mit angestrengt.

Doch was Musk auf der Konferenz sagte, dürfte viele Menschen beunruhigen. So hieß es von ihm gegenüber dem Premierminister Rishi Sunak bei einer Veranstaltung im Lancaster House:

„Es wird einen Punkt geben, an dem kein Job mehr benötigt wird. Sie können einen Job haben, wenn Sie möchten, um sich persönlich zu befriedigen. Aber KI wird alles können.“

Auch wenn dies wie die Prophezeiung eines Untergangspropheten klingt – Musk stößt damit in das Horn vieler Experten, die eine ähnliche These vertreten. Doch wird KI uns wirklich alle arbeitslos machen?

Vermutlich wird KI Menschen nie ersetzen

Eine genaue Vorhersage lässt sich dazu nicht treffen, sicher ist allerdings, dass KI Jobs, primär repetitive und unkreative Arbeiten, kosten wird. Allerdings dürfte es noch einige Jahre bis Jahrzehnte dauern, um dieses Level der technologischen Entwicklung zu erreichen, auch wenn Elon Musk hier von der disruptivsten Kraft in der Geschichte spricht.

Arbeitnehmer müssen aber nun nicht zwangsläufig um ihren Job bangen, sondern dürfen sich eher freuen, dass sinnlose Arbeiten durch künstliche Intelligenz in Zukunft abgenommen werden könnten. Ein kompletter Ersatz des Menschen, wie es sich Musk vorstellt, kann vielleicht erst in Jahrzehnten oder niemals erreicht werden.

Vor allem in Zeiten des globalen und wachsenden Fachkräftemangels gibt es deswegen wenig Gründe, sich Sorgen zu machen.

Eine wichtige Entwicklung im KI Sektor

Aber auch wenn es vermutlich nicht zum baldigen Jobverlust durch KI kommt – im Rahmen der KI-Konferenz gab es noch eine spannende Entwicklung:

So unterzeichneten die großen Technologieunternehmen OpenAI, Google, DeepMind, Anthropic, Meta, Amazon und Microsoft zusammen mit den Regierungen dieser Welt eine Vereinbarung für Sicherheitsstandards bei KI-Modellen.

Dabei überraschte besonders die Anwesenheit und Unterschrift Chinas. Hier hatte Musk zuletzt noch gewarnt, dass das Reich der Mitte allein in der Lage wäre den kompletten KI Markt binnen einiger Jahre einzunehmen.

