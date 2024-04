Die Wachstumsperspektiven dieses Unternehmens sind hervorragend. Die Auftragslage des Anbieters von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ist so gut wie nie zuvor.

Die Orderbücher sind prall gefüllt, der Auftragsbestand liegt bei über einer Milliarde Euro und übertrumpft den Vorjahreswert um mehr als das Dreifache. Der größte Treiber ist der erst kürzlich erteilte Zuschlag für die Ausführungsphase der Erdkabeltrasse A-Nord, dessen Auftragswert bei rund 600 Millionen Euro liegt. Aber auch von anderen Projekten wird die Aktie langfristig profitieren.

Zur Erreichung vollständiger Klimaneutralität bis 2050 steht die europäische Energieinfrastruktur vor einer fundamentalen Transformation. Auch in Deutschland kommt man an einem massiven Netzausbau nicht vorbei. Neben dem Ausbau des Stromnetzes, für das hierzulande Investitionen von rund 320 Milliarden Euro bis 2045 vorgesehen sind, nimmt auch der Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur rapide an Fahrt auf. So soll in Deutschland bis 2032 ein über 9.700 km langes Wasserstoffnetz entstehen, für das nur für die neu zu errichtenden Wasserstoffleitungen schon Investitionen von über 13 Milliarden Euro nötig sind.

Aktie profitiert von boomender Nachfrage

Derzeit werden zahlreiche Großprojekte umgesetzt, für die das Unternehmen ein erhebliches Marktpotenzial sieht. Des Weiteren rechnet das Management auch in Zukunft mit einer wachsenden Nachfrage über sämtliche Zielmärkte hinweg. 2024 will das Unternehmen wachsen und dabei deutlich profitabler werden. Gelingt der Aktie der nachhaltige Ausbruch über den Widerstand bei 16 Euro, kann sie zügig Richtung 20 Euro laufen.

