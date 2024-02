Größtes deutsches Geldhaus übertrifft die Erwartungen, setzt sich höhere Ziele und hebt die Dividende an. „Wir wollen Aufwärtspotenzial in die Aktie bringen“.

Die Deutsche Bank sieht sich in einem zunehmend unsicheren globalen Umfeld mit ihrer Strategie auf Kurs. „Wir sehen auch für die Zeit nach 2025 viel Wachstumspotenzial und wollen eine der führenden europäischen Banken sein“, sagte Konzernchef Christian Sewing auf der Jahrespressekonferenz. „Als wir 2019 die Ziele aufsetzten, wussten wir nicht, wie unsicher die Welt werden würde. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.“

2023 hat die Bank den Vorsteuergewinn um zwei Prozent auf 5,7 Milliarden Euro gesteigert. Nach Steuern ging der Gewinn wegen eines Steuereffekts um 14 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zurück, lag aber immer noch deutlich über den Analystenerwartungen. Die Aktie setzte sich nach den Zahlen mit plus fünf Prozent an die DAX-Spitze.

Deutsche Bank hat Wendepunkt erreicht

Die Deutsche Bank hat laut Finanzvorstand James von Moltke vor allem bei den Kosten „einen Wendepunkt erreicht“. Die Mittelfristziele für 2025 wurden angehoben, der Sparkurs soll fortgesetzt und weitere Einsparungen von 1,6 Milliarden Euro erzielt werden. Die Aufwands-Ertrags-Relation soll bis 2025 von derzeit 75 auf 62,5 Prozent sinken, die Eigenkapitalrendite auf über zehn Prozent steigen. Den Aktionären winkt für 2023 eine auf 0,45 (Vorjahr: 0,30) angehobene Dividende, die bis 2025 auf einen Euro steigen soll. „Wir wollen mehr Aufwärtspotenzial in den Aktienkurs bringen“, versprach Moltke.

