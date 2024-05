Buffett, Gates und Co haben Ihren Reichtum durch kluge Investitionen und die richtigen Aktien erlangt. Nun haben Anleger die Chance, auf dieselben Strategien zu setzen und am Erfolg der Börsenlegenden teilzuhaben – und das ganz einfach!

Bill Gates war noch ein Teenager als er Microsoft 1975 mit seinem Kindheitsfreund Paul Allen gründete. Heute ist es das wertvollste Unternehmen der Welt und laut „Forbes“ gehört Gates mit einem geschätzten Vermögen von über 129 Milliarden Dollar zu den reichsten Menschen der Welt. Das Vermögen seiner Stiftung, der Bill & Melinda Gates Foundation, beläuft sich laut 13F-Report auf über 42 Milliarden US-Dollar. Zu den Top-5-Positionen gehören derzeit Microsoft, Berkshire Hathaway, Canadian National Railway, Waste Management und Caterpillar. Drei dieser Top-5-Aktien bringen der Stiftung jedes Jahr Dividenden von über 389 Millionen US-Dollar, statistisch gesehen also jeden Tag über eine Million.

Auch Superinvestor und Multimilliardär Warren Buffett zählt zu den erfolgreichsten und wohlhabendsten Menschen der Welt. Als er 1964 die strauchelnde Textilfirma Berkshire Hathaway übernahm, zahlte er 11,50 Dollar pro Aktie. Heute ist eine Aktie für 611.258 Dollar zu haben. Hätte man damals 1.700 Aktien zum Preis von nicht einmal 20.000 Dollar erworben, wäre man heute ein Dollar-Milliardär. Für sein Portfolio bevorzugt Buffett Unternehmen mit einer starken Marktstellung, die ihre Positionen ausbauen können. Dabei legt er besonderen Wert auf hohe Kapitalrenditen, einen hohen freien Cashflow und attraktive Einstiegspreise. Seine Investitionen hält er oft über Jahre hinweg. Zu seinen 5 größten Investments gehören American Express, Apple, Bank of America, Chevron und Coca-Cola.

Investieren wie die Finanz-Elite

Laut „Forbes“ haben zwei Drittel aller Milliardäre ihr Vermögen selbst aufgebaut. Wenn also jemand weiß, wie man sein Geld vermehren kann, dann dürften es die Superreichen sein. Die gute Nachricht für Sie: Ab sofort können Sie von den Investments der Börsen-Elite profitieren, denn die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat den Best of Billionaires Index entwickelt. Dieser vereint die jeweils 5 am höchsten gewichteten Aktien der Investmentlegenden Warren Buffett, Bill Gates, Bill Ackman und Ken Fisher. Ein Rückblick zeigt: Hätte man seit 2006 in den Best of Billionaires Index investiert, hätte sich das eingesetzte Kapital bis zum heutigen Tag versiebenfacht. Zum Vergleich: Der DAX hat sich im gleichen Zeitraum lediglich verdreifacht, der S&P 500 fast vervierfacht.

Alle drei Monate werden die Portfolios der Profis auf ihre Top-Positionen geprüft und im Index angepasst. Dabei sind Überschneidungen von Aktien möglich, die dann gegebenenfalls doppelt gewichtet werden – so vereint der Index aktuell 17 Aktien, darunter Tech-Schwergewichte wie Microsoft, Apple und Alphabet, aber auch Finanzunternehmen wie American Express oder Bank of America. Egal, ob Sie ein eher konservativer oder spekulativer Anlegertyp sind – Sie finden passend zu Ihrer Risikobereitschaft, die von unseren Experten empfohlenen Anlageprodukte auf den Index (WKN: DA0AC5).

Zum Index