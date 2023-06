In Deutschland müssen immer mehr Menschen Reallohnverluste hinnehmen, wie eine Erhebung zeigt. Doch das können Sie jetzt dagegen tun und sich damit auch langfristig gegen Inflation & Co. absichern.

Wie mehrere Erhebungen des statistischen Bundesamtes für das erste Quartal 2023 zeigen, müssen Arbeitnehmer erneut Reallohnverluste hinnehmen. Aber wie hoch waren diese? Und was kann man jetzt dagegen tun?

Erhebung zeigt: Wir alle nehmen Reallohnverluste hin

So stark wie seit Beginn der Messung in 2008 noch nie, sind die Reallöhne in diesem Jahr gestiegen. Insgesamt um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal wuchs das Entgelt der Arbeitnehmer in den ersten drei Monaten des Jahres 2023.

Allerdings bedeutet dies unter dem Strich immer noch einen Reallohnverlust für alle. Die Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um rund 8,3 Prozent, was am Ende auf einen Reallohnverlust von 2,3 Prozent hinausläuft.

Reallohnverluste vor allem bei der Mittelschicht

Diese Rückgänge der Reallöhne trafen laut Statistischem Bundesamt aber vor allem die Mittelschicht und Gutverdiener, während am Ende der Lohnskala vieles abgefedert werden konnte. So stiegen hier die Gehälter um 8,9 Prozent, in den anderen Bereichen nur um die fünf Prozent.

Auch bei den Tarifbeschäftigten zeigte sich ein gemischtes Bild. Einige Branchen wie Gastgewerbe (+10,4 Prozent) und sonstigen Dienstleistungen einschließlich Leiharbeit (+8,4 Prozent) lagen deutlich über den Preissteigerungen. Andere Branchen wie die Industrie kamen erst durch Sonderleistungen über die Inflation. Unter dem Strich hatten Tarifbeschäftigte aber darum keinen Reallohnverluste zu verzeichnen.

Das können Sie dagegen tun

Aber wie entkommt man dem Reallohnverlust langfristig und muss sich bei immer weiter steigenden Lebenshaltungskosten keine Sorgen um sein Gehalt machen?

Die Antwort lautet: Investieren. Schon kleine Beträge helfen dabei, ein Vermögenspolster aufzubauen, denn langfristig haben die Märkte stets die Inflation geschlagen. Aber viele Menschen fragen sich, wo sie das Geld für ein Investment hernehmen sollen.

Hier gilt klar und deutlich: Sparen, Disziplin haben und enge Budgets für alle Ausgaben setzen. Hier kann schnell durch kleine Veränderungen eine große Summe frei werden.

