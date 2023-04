Die zweite Staffel Depot Champ hat offiziell begonnen: drei Experten, drei Strategien, drei Monate. Die ersten Zukäufe in die Echtgeld-Depots sind gestern Abend live erfolgt. Welche das waren, lesen Sie hier

Dem Börsenfight des Jahres stellen sich in der zweiten Staffel Jens Castner und Tobias Schorr (Chefredakteur und leitender Redakteur von BÖRSE ONLINE) im Team. Gemeinsam treten Sie gegen Florian Söllner (Autor des Börsendienstes „Hot Stock Report“) und Michael Flender (Gründer und Geschäftsführer von Goldesel Trading & Investing) an.

In der ersten Livesendung gestern Abend wurden bereits einige Trades ausgeführt. Florian Söllner ging gleich in die Vollen und platzierte fünf Trades – das ist die maximale Anzahl an Aktien, die im Börsenspiel in das Depot aufgenommen werden dürfen. Der erste Wert, der in sein Depot fand, war der Maschinenbauer Aumann, der sich auf Trendbranchen wie E-Mobilität und Solar fokussiert. Jens Castner, Chefredakteur von BÖRSE ONLINE, führte gestern drei Trades aus: Sein erster Kauf war Thyssenkrupp. Die Aktie ist niedrig bewertet und vor allem die Summe der Einzelteile des Konzerns dürften mehr wert sein als gerade an der Börse bewertet. Michael Flender startete mit zwei Käufen in das Börsenspiel. Sein erster Trade war Hellofresh. Der Fokus des Unternehmens soll in Zukunft stärker auf Profitabilität und Free Cashflow liegen und zeigte zuletzt eine deutliche Relative Stärke.

Die komplette Sendung und alle Trades können Sie im folgenden Video noch einmal anschauen.

Wie es weitergeht …

Wie sich die ersten Trades entwickeln und welche Aktien es als Nächstes in die Depots schaffen, sehen Sie in der kommenden Sendung von Depot Champ.

Seien Sie dabei am Donnerstag, den 27. April 2023 um 18 Uhr – live auf YouTube.

