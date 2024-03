Die Rente in Deutschland reicht schon lange für viele kaum mehr zum Leben aus. Immer größer wird der Abstand zwischen Lebenshaltungskosten und den monatlichen Renditenzahlungen. So viel fehlt Ruheständlern jeden Monat und so geraten Sie nicht in Altersarmut:

Die Rente in Deutschland reicht kaum mehr zum Leben und viele Ruheständler müssen sich oftmals massiv einschränken. Ein genauer Blick auf die Zahlen ist allerdings sogar schockierender als die vielfältigen Schicksale. So groß ist die Rentenlücke in Deutschland aktuell:

So groß ist bereits jetzt die Rentenlücke: Es fehlen 779 Euro monatlich

Wie aus Daten des DRV hervorgeht, betrug die durchschnittliche Rente in Deutschland 2022 netto 1.054 Euro. Im selben Jahr lagen laut Statista die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten eines privaten Single-Haushaltes bei 1.833 Euro pro Monat. Demnach ergibt sich eine Lücke von 779 Euro pro Monat oder 9.348 Euro pro Jahr.

Zwar geben diese Statistiken nur den Durchschnitt an und der eigene Ruhestand ist besonders aus finanzieller Sicht ein sehr individuelles Thema, allerdings zeigt diese große, klaffende Rentenlücke, wie ernst das Problem ist.

Wer sich dementsprechend im Alter nicht massiv einschränken oder sogar in die Altersarmut abrutschen will, der muss die Vorsorge in die eigene Hand nehmen.

Das können Sie gegen eine große Rentenlücke tun

Am besten geht Altersvorsorge und Vermögensaufbau mit einem breit gestreuten und langfristigen Weltportfolio. Dieses hat in der Vergangenheit trotz Schwankungen rund sieben Prozent Rendite pro Jahr abgeworfen und damit Zinsen, Inflation und Immobilien geschlagen.

Bauen Sie sich ein Weltportfolio für die Altersvorsorge auf, so können Sie im Schnitt 3,0 Prozent des Vermögens pro Jahr entnehmen, ohne das Kapital aufzehren (zumindest aus mathematischer Sicht). Um also die Lücke von 779 Euro pro Monat im Alter zu decken, brauchen Sie ein Vermögen von 308.484 Euro.

Zwar hört sich diese Summe vorerst nach viel an, aber abhängig von ihrem Alter braucht es vergleichsweise kleine monatliche Sparraten, um dieses Vermögen bei einer Rendite von sieben Prozent p.a. zu erreichen:

20 Jahre: 86,12 Euro

25 Jahre: 124,01 Euro

30 Jahre: 179,11 Euro

35 Jahre: 262,14 Euro

40 Jahre: 391,61 Euro

45 Jahre: 604,09 Euro

50 Jahre: 985,55 Euro

