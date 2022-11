Der Technologiekonzern übertrifft in einem schwierigen Jahr die Erwartungen. Die Wachstumstrends in der Industriedigitalisierung, der Medizin- oder Gebäudetechnik versprechen Aktionären auch künftig gute Laune.

Ein operatives Rekordergebnis, eine hohe Gewinnmarge und ein starker Auftragseingang — es hätte für den Chef und die Aktionäre weitaus schlechter laufen können im schwierigen Geschäftsjahr bis Ende September. So feierten Börsianer die Zahlen des Technologiekonzerns, die Aktie setzte sich mit einem Kurssprung an die DAX-Spitze. Der Konzern hatte beim operativen Gewinn die Analystenschätzungen deutlich übertroffen. „Das ist ein historisches Ergebnis“, freute sich der eher sachliche Chef.

Im neuen Geschäftsjahr will das Unternehmen, das Covid-Testgeschäft herausgerechnet, zwischen sechs und acht Prozent wachsen. Die Margen sollen den Zielen zufolge überall zulegen können, im profitabelsten Bereich plant der Konzern mit einer Margenausweitung von bis zu zwei Prozentpunkten. „Wir gewinnen Marktanteile. Besonders stolz bin ich auf die Automatisierungstechnik“, sagte der Firmenlenker. Im Konzern soll der Gewinn pro Aktie zwischen 8,70 und 9,20 Euro liegen. Eine erneute Dividendenerhöhung auf dann 4,50 Euro wäre somit keine Überraschung.

Um welche Aktie es sich handelt und wie viel Gewinn für Anleger möglich ist, das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Jagd auf schwarze Zahlen

Einzelhändler in den USA und Deutschland hoffen trotz Krise auf Rekordumsätze während der Rabattsaison. Wo Anleger jetzt shoppen sollten (S.22)

Geliebte Aktien

In welche Papiere stecken die Deutschen ihr Geld? Die Redaktion hat nachgefragt und analysiert die zehn Lieblingsaktien. Es ist ein klares Muster zu erkennen (S.24)

Heißer Trend im Herbst

Spätestens mit der Gaskrise hat die Energiewende in deutschen Eigenheimen volle Fahrt aufgenommen. Der fossile Brennstoff ist out, Wärmepumpen sind in. Das Geschäft steht erst am Anfang (S.26)

Hoffen und Bangen

Nach dem FTX-Fiasko bleibt die Angst vor einer Kettenreaktion am Kryptomarkt groß. Das lastet schwer auf den Kursen (S.30)

Für das erste eigene Geld

Banken versuchen, junge Leute als Kunden an sich zu binden. Unser Test zeigt, welche Institute die besten Einsteiger-Konten bieten (S.36)

BLACK FRIDAY Deal: Investieren Sie in Ihr Börsenwissen

Die Versuchung ist groß: Hinter jeder Ecke lauern Angebote, die scheinbar nur auf Sie warten. Doch benötigen Sie tatsächlich das neueste TV-Modell? Investieren Sie doch dieses Jahr stattdessen in Ihr Börsenwissen. In der €uro am Sonntag lesen Sie die wichtigsten Themen der Börsenwoche. Sie erhalten News aus Politik, Wirtschaft und Börse leicht verständlich aufbereitet – für Börseneinsteiger sowie Profianleger. Mit dem BLACK FRIDAY Deal erhalten Sie 20 % auf alle €uro am Sonntag Abos. Den Rabatt gibt es noch bis zum 30. November mit dem Code BLACK22.

Jetzt 20 % sparen