In Deutschland steht die Rente vor dem Kollaps, aber auch die Krankenkassen drohen immer weiter in Probleme zu geraten. Nach aktuellen Aussagen eines Experten und Insiders könnte es bald hier noch viel schlimmer werden. Darum müssen Deutsche bald massiv mehr zahlen.

2025 gab es eine Beitragsverdopplung bei den Zusatzbeiträgen der Krankenversicherungen. Ein historischer Anstieg, mit dem Arbeitnehmern immer tiefer in die Tasche gegriffen wird. Doch laut aktuellen Aussagen des TK-Chefs Jens Baas, Leiter der größten deutschen Krankenkasse, könnte das erst noch der Anfang sein.

Deutsche müssen hier bald noch mehr zahlen, warnt Experte

Denn gegenüber der Süddeutschen Zeitung drückte der Insider und Experte seinen Verdruss gegenüber der Lage in Deutschland aus. An eine dringend notwendige Gesundheitsreform glaubt Baas nämlich nicht. Er sagte: "Die Politik will das nicht ändern, notwendige Umverteilungen oder Reformen sind eben alles andere als bequem."

Dementsprechend erwartet der Experte, dass noch in diesem Jahrzehnt Krankenkassenbeiträge von 20 Prozent und höher aufgerufen werden. Nach der Rekorderhöhung im Januar liegt der Schnitt bereits bei 17,5 Prozent (Beitrag von 14,6 Prozent plus Zusatzbeitrag). Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer also eine deutliche zusätzliche Belastung.

Wird es noch schlimmer?

Doch im Kontext der Probleme der Krankenkassen wollen nicht nur die Institutionen selbst die Versicherten mehr zur Kasse bitten. Laut einem aktuellen Vorschlag von Robert Habek (Grüne) sollen für die kollabierenden Gesundheitssysteme jetzt auch noch die Aktionäre aus bereits versteuertem Einkommen zahlen.

