Das Unternehmen scheint sich von der Hackerattacke im April langsam zu erholen. Auf dem aktuellen Kursniveau ist die Aktie hochinteressant.

Die im April gemeldete Hackerattacke hat Evotec das ganze zweite Quartal hindurch belastet. Zeitweise waren alle Systeme der Hamburger Biotechfirma abgeschaltet, um die wissenschaftlichen Daten nicht zu gefährden. Im Mai war die Produktivität nur halb so hoch wie üblich, im Juni erreichte sie 80 Prozent. Inzwischen scheint der Zwischenfall aber aufgearbeitet zu sein. Auf dem aktuellen Kursniveau ist die Aktie hochinteressant.

Operativ liegen die Hanseaten leicht über Plan. Hier zahlen sich vor allem die Entwicklungskooperationen mit der Novartis-Tochter Sandoz und dem britischen Pharmakonzern Bristol Myers Squibb aus. Die wegen des IT-Desasters gesenkte Umsatzprognose von 750 bis 805 Millionen Euro fürs Gesamtjahr 2023 wollte Vorstandschef Werner Lanthaler indes nicht wieder anheben.

Foto: Finanzen Verlag https://www.boersenmedien.de/boersendienst/larswinterreport?btm_medium=werbeartikel21&btm_source=BO&btm_campaign=Larswinterreport&btm_content=BMAG

Das Ebitda dürfte mit 60 bis 90 Millionen Euro (je nach Wechselkursentwickung) den Vorjahreswert von 102 Millionen klar verfehlen. Mut macht aber sein Mittelfristziel, den Umsatz recht zügig auf mehr als eine Milliarde Euro zu steigern. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE sieht bei der Aktie ein Kurspotenzial von über 50 Prozent.

Top-Performer abseits der großen Standardwerte

Deutsche Nebenwerte wie Evotec haben ein oftmals deutlich höheres Kurspotenzial gegenüber klassischen Standardwerten. Allerdings bleiben – wie so oft – die richtige Titelauswahl wie auch die entsprechenden Branchenkenntnisse entscheidend.



Mit seiner Stock-Picking-Strategie hat Börsenexperte Lars Winter schon mehrfach sein Können unter Beweis gestellt. Er setzt dabei auf Aktien, die einen konkreten Anlass zum Kauf bieten: Aktien mit Übernahmefantasie, Squeeze-out-Kandidaten oder Titel vor Neubewertungen. In seinem Börsenbrief Lars Winter Report hält der Börsenexperte die besten Storys aus dem deutschen Nebenwerte-Universum für seine Leser parat. Updates zu Empfehlungen und Trades in seinem Echtgeld-Depot erhalten Sie direkt per E-Mail oder SMS. Profitieren auch Sie von Lars Winters Stock-Picking-Strategie.



Mehr erfahren

Jetzt auch als 3-Monats-Probeabo

Testen Sie den Lars Winter Report auch im 3-Monats-Probeabo: Sie erhalten einen wöchentlichen PDF-Report per E-Mail mit spannenden Investmentvorschlägen und exklusiven Einblicken in die Welt der deutschen Small und Mid Caps. Darüber hinaus haben Sie jederzeit Einblick in das Echtgeld-Depot.



Jetzt abonnieren und keinen Trade im Echtgeld-Depot mehr verpassen.