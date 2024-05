Eine exklusive Analyse zeigt, wie die anziehende US-Industrie deutsche und internationale Aktien antreibt. Welche Titel und Branchen davon besonders profitieren



Der deutsche Leitindex DAX eilt von Rekord zu Rekord. Zuletzt markierte er, angetrieben von neuen US-Zinshoffnungen, wieder neue Allzeithochs.



Doch das Ende des Aufwärtstrends könnte noch längst nicht erreicht sein. Denn in den USA läuft gerade ein mächtiger Motor an, dessen gewaltige Schubkraft schon in vorangegangenen Konjunkturzyklen ein wichtiger Treiber für deutsche und europäische Aktien war. Das belegt eine exklusive Analyse, die in €uro am Sonntag vorgestellt wird.



Die Analyse zeigt zudem auf, welche Branchen und Einzelwerte in einer solchen Aufschwungphase besonders profitieren – und von welchen man lieber die Finger lässt.



Bei einigen DAX-Konzernen dürfte demnach in den kommenden Monaten im wahrsten Sinn des Wortes die Post abgehen – so viel sei hier schon mal angedeutet.



Lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag, was der Dreh- und Angelpunkt der Analyse ist und wer im EuroStoxx50, S & P 500 und DAX Top oder Flop ist.



Weitere Themen im Heft:

Schmerzhafter Absturz

Heftige Turbulenzen bei diesem Pharma-Unternehmen: Ein Großkunde wird im kommenden Geschäftsjahr weniger Spritzen als erwartet kaufen. Anleger lassen den SDAX-Wert fallen (S.8)



Die Top-Picks der UBS

Drei deutsche Aktien finden sich unter den Tipps der Schweizer für Small und Mid Caps (S.10)



Eine intelligente Partnerschaft

Dieser Techriese steht vor einer bedeutenden Zusammenarbeit mit OpenAI. Bei Anlegern macht sich erste KI-Euphorie breit (S.12)



Übernahmekampf

Dieser Minenkonzern wehrt sich mittels Aufspaltung gegen Kaufabsichten des großen Konkurrenten BHP (S.36)



Stotterstart ins neue Jahr

Die heimischen Hersteller legen einen verhaltenen Jahresstart hin, bestätigen aber die Ziele. Schwächelnde Nachfrage nach Elektroautos könnte aber zu einem Umdenken bei der Strategie führen (S.42)



