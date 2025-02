Das Depot von Donald Trump offenbart Erstaunliches. Und sein Vize J.D. Vance schlägt den Markt mit simplen Investments.

Vom Abgeordneten bis zum Präsidenten kauft fast jeder Politiker in Washington Aktien – und erzielt damit erstaunliche Renditen. So schlugen demokratische Kongress- und Senatsmitglieder in den vergangenen zwei Jahren mit ihren Anlagen den US-Leitindex S&P 500 deutlich. Die Ursache dafür ist gerüchteweise der Handel auf Basis von Insiderinformationen. Denn die Volksvertreter haben Einblicke in Gesetzesentwürfe, Subventionspläne etc., die die Kurse von Aktien direkt beeinflussen.

Doch einer hat die meisten Infos, den größten Einblick und weiß am besten, was in den USA bald passieren wird: der Präsident Donald J. Trump.



Dementsprechend kann es sich lohnen, einen Blick in das Portfolio des Republikaners zu werfen, denn er versetzt die Welt mit seinen Zöllen, Wirtschaftsplänen und Visionen aktuell in Aufruhr. Zudem hält Trump inzwischen viel mehr als nur Immobilienvermögen, mit dem er vor der Jahrtausendwende bereits zum fernsehbekannten Milliardär geworden ist. So finden sich in seinem Portfolio einige spannende Aktien, heiße Kryptowetten und vieles mehr. Was genau, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



Außerdem zeigen wir, wie Trumps Vize J. D. Vance investiert. Damit hat er zuletzt erstaunliche Renditen erzielt und den S&P 500 trotz dessen Rekordjahr in den vergangenen zwölf Monaten deutlich outperformt. Spannend: Rund sieben Prozent seines Aktienportfolios stecken in einem unbekannten Small Cap. Jetzt lesen in DER Finanzzeitung mit dem MEHR am Wochenende: €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Spektakulär unspektakulär

Dieser Chipentwickler präsentiert gute Zahlen und rechnet weiter mit starkem Wachstum. Anleger sehen ihre gestiegenen Erwartungen bestätigt (S.6)



Strahlend aufgetaucht

Dieser Konzern will seine Marinesparte noch in diesem Jahr an die Börse bringen – der Kurs explodiert (S.8)



Endlich wieder gesund

Diese Aktie läuft in diesem Jahr sogar besser als der starke DAX. Und jetzt zahlt der Konzern auch wieder Dividende (S.10)



Renaissance bei Europas Aktien

Seit Jahresbeginn performen die europäischen Indizes ihre US-Pendants deutlich aus. Es spricht einiges dafür, dass die Renaissance von Europas Aktien noch eine Zeit lang anhalten dürfte (S.22)



Gute Gründe für die Gold-Hausse

Die Rally des Edelmetalls ging in die nächste Runde. Gründe dafür gibt es mehr als genug, neben physisch gedeckten Indexfonds ist das Edelmetall auch bei Notenbanken sehr gefragt (S.39)

