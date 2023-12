Wie geht es im nächsten Jahr weiter mit deutschen und internationalen Standardaktien, Nebenwerten, Gold und Bitcoin? Fünf von BÖRSE ONLINE befragte Top-Experten verraten ihre Favoriten für 2024



Es gibt Börsenjahre, die in Erinnerung bleiben. 2023 wird sicherlich dazugehören. Ein Jahr, für das die Prognosen so negativ waren wie lange nicht, nur um dann — getragen vom KI-Hype — in der ersten Jahreshälfte alle Skeptiker Lügen zu strafen. Und selbst die scharfe Korrektur im Herbst fand mit dem besten November seit Jahrzehnten ihr Ende. Mehr noch: Nach der jüngsten Fed-Zinsentscheidung erlebten die globalen Börsen einen historischen Moment.

Angetrieben durch die Bekanntgabe, dass die Währungshüter in den Vereinigten Staaten um Fed-Chef Jerome Powell nicht wie bislang zwei, sondern drei Zinssenkungen im Jahr 2024 erwarten. Seitdem kratzt nicht nur der US-Leitindex S&P 500 am Allzeithoch, auch der DAX erreicht neue Dimensionen und steht fast bei 17.000 Punkten. Die Stimmung am Markt? Deutlich besser als noch zu Jahresbeginn. Doch ist es schon der richtige Zeitpunkt, um in generelle Euphorie zu verfallen? BÖRSE ONLINE hat fünf der renommiertesten deutschen Finanzexperten gefragt.



Darauf setzen die Experten

Im großen Interview mit Börsen-Altmeister Jens Ehrhardt etwa erklärt der Fondsmanager, wieso er den derzeitigen Optimismus nicht zu 100 Prozent teilt, welche deutschen Dividenden-Aktien er favorisiert und warum er an das Comeback eines ganz bestimmten Markts glaubt. Außerdem auf Ehrhardts Favoritenzettel: Gold. Die Gründe für eine mögliche Megarally liefert dazu Edelmetall-Experte Ronald Stöferle. Sein Kursziel für Gold: 4800 US-Dollar. Das entspricht einem Potenzial von 140 Prozent!

Ähnlich bullish zeigt sich Hendrik Leber — nur eben hauptsächlich für Aktien. Der Value-Investor und leidenschaftliche Stockpicker setzt im kommenden Jahr vor allem auf Biotech, Bitcoin und die Energiewende — und auf Werte, die hierzulande kaum jemand kennt.



Bert Flossbach favorisiert derweil jene Weltkonzerne, die das Komplettpaket bieten: Marktdominanz, robuste Renditen und eine attraktive Bewertung. Das Besondere: Aktuell haben es ihm vor allem deutsche Werte angetan. Ein Markt, in dem sich Björn Glück ebenfalls bestens auskennt — vor allem in der zweiten und dritten Reihe. Seit der Small-Cap-Experte seinen Nebenwertefonds übernahm, hat dieser um mehr als 1000 Prozent zugelegt.

Schlanker, schneller, schlagkräftiger

Der scheidende Konzernchef will ein bestelltes Feld hinterlassen und ordnet die Organisationsstruktur neu – Analysten sehen im Geschäft mit Basischemikalien Licht am Ende des Tunnels (S.24)



Höhere Ziele, höhere Kurse

Zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht dieser Spezialist für Medizin- und Sicherheitstechnik seine Prognose. Die Aktie ist weiterhin günstig, vor allem wenn man das richtige Papier auswählt (S.26)



Chance auf Verdoppler

Immobilienaktien sind aktuell Stars an der Börse. Das sah lange Zeit ganz anders aus. Bei welchen Firmen sich der Einstieg jetzt noch lohnt (S.28)



Bargeld unter dieser Nummer

Weniger Investitionen heißt Cashflow. Es sprudelt kräftig bei den Telekoms und es bleibt viel Geld für Aktionäre. Vier Aktien zum mitverdienen (S.36)



Die Schlankmacher

Der Markt für Abnehmspritzen nimmt während der nächsten Jahre rasant Fahrt auf. Wie sich Anleger positionieren und warum die Diabetes-Riesen Eli Lilly und Novo Nordisk voraussichtlich lange dominieren werden (S.44)

