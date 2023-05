Eine Anleihe des amerikanischen Biotech-Konzerns aus dem Jahr 2009 bietet heute noch attraktive Renditen.

Ob Hewlett-Packard, Microsoft, Apple, Amazon oder Google: Glaubt man den Erzählungen der Gründer, sind viele der erfolgreichsten amerikanischen Unternehmen in einer Garage entstanden. Auch William K. Bowes und zwei Partner starteten am 8. April 1980 in Thousand Oaks, Kalifornien, ihre Firma Applied Molecular Genetics auf einem zum Labor umgewidmeten Autostellplatz. Mit dem Chemiker und ersten Geschäftsführer George B. Rathmann tüftelten sie an Mikroorganismen, die Öl aus Schiefer gewinnen, und an Biolumineszenz, wie man sie von Glühwürmchen kennt. Mit der gentechnischen Entwicklung und Herstellung eines Indigofarbstoffs in Zellen des Darmbakteriums E. coli 1983 schaffte Amgen, wie das Unternehmen nun verkürzt heißt, den Durchbruch, wird zu einem der Pioniere der noch jungen Biotechnologie.

Heute ist der Amgen-Bond mit einem Rating von „A-“ bewertet, die Anlage gilt also als sicher, außer es würden schwerwiegende Ereignisse die Branche oder Gesamtwirtschaft treffen. Dennoch rentiert die Anleihe aktuell mit mehr als fünf Prozent. Allerdings lautet sie auf US-Dollar. Heißt: Wertet der Dollar gegenüber dem Euro ab, gibt es Währungsverluste, wertet er auf, bringt das zusätzliche Rendite. Der Aktienkurs von Amgen hat sich übrigens seit 2009 fast verfünffacht, die Dividendenrendite liegt aktuell um 3,6 Prozent.

Um welche Unternehmensanleihe es sich genau handelt, das erfahren Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Poker in Washington

Der größten Volkswirtschaft droht vorübergehend das Geld auszugehen. Einen anhaltenden Zahlungsausfall müssen Investoren aber wohl nicht fürchten (S.22)

Sonnige Aussichten

An erneuerbaren Energien führt kein Weg vorbei. Die weltweite Klimaerwärmung lässt sich nur durch deren Ausbau stoppen. Außerdem lässt sich so Energiesicherheit gewährleisten. Vor allem Solarenergie ist aussichtsreich (S.24)

Aufbruch im Azteken-Reich

Nicht nur wegen Teslas jüngster Milliardeninvestition mausert sich der Staat in Mittelamerika zum umworbenen Investitionsstandort. Wie Anleger vom Aufschwung im Azteken-Land profitieren können (S.26)

Auf Belebung hoffen

Dieser Spezialchemiekonzern grenzt nach einem Ergebnisrückgang im ersten Quartal seine Jahresziele ein. Zeit für ein Bonuszertifikat (S.28)

Mangelhafte Ausführun

Die Finanzämter verschicken gerade massenhaft neue Grundsteuerbescheide. Eigentümer wehren sich millionenfach mit Einsprüchen gegen die vermurkste Reform. Erste Klagen sind anhängig (S.34)

Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen?

Dann steigen Sie jetzt direkt mit dem Kennenlern-Abo zum Vorteilspreis ein: 12 digitale Ausgaben €uro am Sonntag für 36,00 Euro statt regulär 53,88 Euro.

€uro am Sonntag zum Vorteilspreis