Es sind die wahrscheinlich schnellsten Kunstwerke der Welt. Und sie gehören zu den wertvollsten Autos aller Zeiten. Jetzt soll die US-Künstlerin Julie Mehretu das nächste BMW Art Car gestalten. Von Dr. Michael Hannwacker

Ein warmer Sommerabend vor wenigen Tagen in New York, eine besondere Vernissage lockt eine handverlesene Schar von Gästen ins wohltemperierte Solomon R. Guggenheim Museum an der Fifth Avenue. Im Zentrum der ikonischen, von Frank Lloyd Wright entworfenen Rotunde erwartet sie nur ein einziges, noch verhülltes Objekt. Ein Kunstwerk? Noch nicht ganz. Unter dem Tuch lauert ein Rennwagen der Superlative: ein BMW M Hybrid V8. Er ist kein Fremdkörper. Denn die hinreißend designte Maschine, mit der sich der Münchner DAX-Konzern seit diesem Jahr wieder im internationalen Prototypen-Rennsport misst, gleicht einer rollenden Skulptur.

Foto: Michael Hannwacker BMW M Hybrid V8 im Guggenheim Museum, New York

BMW Art Car

Tatsächlich soll der Bolide binnen eines Jahres in ein Kunstwerk verwandelt werden, so wie die 19 BMW Art Cars vor ihm. Seit fast 50 Jahren haben immer wieder die wichtigsten zeitgenössischen Künstler, von Andy Warhol über Roy Lichtenstein und Jenny Holzer bis zu Jeff Koons, Rennwagen des Bayerischen Motorenwerke als Leinwand genutzt. Die Gäste, deshalb sind sie gekommen, warten auf die Ankündigung, wer der nächste sein wird. Thomas Girst, Leiter BMW Group Kulturengagement, löst die Spannung. Und verrät, dass eine höchstkarätig besetzte (und im Übrigen unabhängige) Jury die New Yorker Künstlerin Julie Mehrutu bestimmt hat, den 20. BMW Art Car zu gestalten.

Mehretu gestaltet nächsten BMW Art Car

Die Wahl trifft einen Star der Szene. Denn die 53-Jährige, in Addis Abeba geboren, in Michigan aufgewachsen, zählt mit ihren nur vordergründig abstrakten, in Wahrheit aber mit Architekturplänen, Luftbildkarten und Stadtlandschaften aufgeladenen Leinwänden zu den bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart. Ein Tennisplatz-großes Wandgemälde schmückt seit 2010 die Lobby des Goldman-Sachs-Hauptquartiers in Downtown Manhattan, das Time Magazine kürte sie 2020 zu einer der „100 Most Influencial People“, das Whitney Museum ehrte sie vor zwei Jahren mit einer Retrospektive, ihre Auktionspreise bewegen sich im hohen siebenstelligen Bereich.

Foto: BMW BWM Art Car von Jeff Koons, 2010

BMW M Hybrid V8

Bei der Gestaltung ihres BMW M Hybrid V8 hat die Künstlerin freie Hand, lediglich Gewicht und Aerodynamik dürfen nicht beeinträchtigt werden. Das ist aber nicht zu befürchten. Mehretu verbindet große Ambitionen mit ihrem Art Car. Wenn er Mitte Juni nächsten Jahres beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans erstmals an den Start geht, „will ich natürlich gewinnen“, sagt Julie Mehretu. Die Chancen stehen nicht schlecht: Am Wochenende zuvor hatte eines von zwei Schwestermodellen des Boliden die IMSA WeatherTech SportsCar in Watkins Glen, New York, den ersten Platz eingefahren.

Foto: BMW BMW Art Car von Alexander Calder, 1975