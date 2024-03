Fette Jagd auf starke Dividenden

Die regelmäßigen Ausschüttungen von Unternehmen sorgen bei Anlegern für attraktives Zusatzeinkommen. Für die Auswahl geeigneter Titel reicht eine hohe Dividendenrendite aber nicht aus.

Es ist der Traum vieler Privatanleger: Dividendenaktien kaufen und von den regelmäßigen Ausschüttungen leben oder zumindest verlässlich passives Einkommen kassieren.

Passenderweise zeigen sich die Unternehmen in diesem Jahr erneut in Spendierlaune. Es winken wieder Rekordausschüttungen: Nach Schätzung der Dekabank könnten allein die 40 DAX-Konzerne in diesem Jahr 54,6 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner ausschütten.



Damit würde das Vorjahr um 1,6 Milliarden Euro übertroffen, obwohl beispielsweise Linde als Schwergewicht nicht mehr im deutschen Leitindex vertreten ist.



Um ein regelmäßiges, verlässliches Einkommen zu erzielen, reicht es aber nicht unbedingt aus, einfach die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu kaufen. Auch wenn diese verlockend sind, sollten langfristig orientierte Anleger auf weitere Faktoren schauen.



Probleme lassen sich an einzelnen Titeln festmachen. Ein Beispiel ist Bayer: Ausgehend von der letztjährigen Ausschüttung hätte die Dividendenrendite in diesem Jahr auf einem äußerst attraktiven Niveau von rund neun Prozent gelegen. Diese käme aber auch dadurch zustande, dass die Papiere in den vergangenen zwölf Monaten mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt haben. Bei solchen Titeln winken zwar optisch hohe Dividendenrenditen, diese sind angesichts potenziell deutlicher Kursverluste dann aber nur ein schwacher Trost.



Am Fall Bayer lässt sich auch ein weiteres Kriterium verdeutlichen: Kann sich das Unternehmen die Dividende überhaupt leisten?

Lesen Sie den ganzen Artikel und den Blick auf die höchsten Dividenden Deutschlands jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Umstrittene Gedankenspiele

Auf der Suche nach einer Lösung des Glyphosat-Desasters prüft der Konzern aktuell wohl neue Möglichkeiten. Deren Erfolg ist jedoch alles andere als gewiss (S.8)



Nachhaltigkeit kein Thema?

Eine Untersuchung von Greenpeace hat einige Fragen bei der deutschen Fondsindustrie aufgeworfen (S.12)



Fette Jagd auf starke Dividenden

Die regelmäßigen Ausschüttungen von Unternehmen sorgen bei Anlegern für attraktives Zusatzeinkommen. Für die Auswahl geeigneter Titel reicht eine hohe Dividendenrendite aber nicht aus (S.24)



Gold im Bullenmodus: Höher, immer höher

Der Goldpreis strotzt weiterhin vor Stärke. Im Future überspringt der Kurs sogar die Marke von 2.200 Dollar. (S.40)



Bröckelnde Highflyer

Der einzige Begriff, der Anleger im vergangenen Jahr noch mehr in Aufruhr versetzte als künstliche Intelligenz (KI), war „Magnificent Seven“. Doch 2024 zeigen einige der Überflieger zum Teil deutliche Ermüdungserscheinungen (S.42)



€uro am Sonntag: Bis zu 40 Prozent sparen im Jubiläums-Abo!

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick: €uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet.

Pünktlich zum Sonntag erhalten Sie ein zusätzliches digitales Update mit den neuesten Nachrichten und den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse.



Testen Sie noch heute 8 Ausgaben von €uro am Sonntag im Jubiläums-Abo zum Vorteilspreis von 25 Euro. Sie sparen bis zu 40 Prozent.



Jetzt testen