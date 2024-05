Diese Aktie ist kein Eigentor, sondern stürmt an der Börse 10% nach oben. Anleger und Fans jubeln!



Mit dem Sieg über Paris Saint-Germain am Dienstagabend und dem damit verbundenen Einzug ins Finale der UEFA Champions League sichert sich Borussia Dortmund weitere Millioneneinnahmen. Konkret werden 15,5 Millionen Euro an den BVB ausgeschüttet. Sollte das Team am Ende auch das Endspiel gewinnen, würden weitere 4,5 Millionen Euro fällig. Mit dem Finaleinzug haben sich die Schwarz-Gelben in dieser Champions-League-Saison insgesamt bereits Prämien in Höhe von 74 Millionen Euro erspielt. Kurz nach Abpfiff am Dienstagabend sprang die BVB-Aktie bei Lang und Schwarz um zwölf Prozent nach oben. Zu Handelsbeginn am Mittwoch notierten die Papiere im Xetra-Handel rund zehn Prozent im Plus.

