Die Stimmung ist schlecht wie lange nicht: Laut einer Umfrage von Bank of America Securities ist die Laune der Fondsmanager im September im Keller. Von Jennifer Senninger

Als „super bearish“ – so wird die Stimmung im September unter den Fondsmanagern in einer Umfrage von Bank of America Securities bezeichnet. Laut der monatlichen Umfrage sind die Cash-Level der Fondsmanager mit 6,1 Prozent so hoch wie nie. Nur 2001 waren sie noch höher. Und je höher die Barmittelallokationen von Fondsmanagern sind, desto mehr spricht dies vor allem für eines: Vorsicht.

212 Investoren wurden von der BofA befragt, die vom 2. Bis zum 8. September ein Vermögen in Höhe von 616 Milliarden Dollar verwalteten. Die Umfrage ergab, dass die Erwartungen für globales Wachstum bei den Fondsmanagern nahe an Rekordtiefs sei. 72 Prozent von ihnen gaben an, dass sie für das kommende Jahr eine schwächere Wirtschaft erwarten. 92 Prozent von ihnen erwarten, dass die Gewinne im nächsten Jahr sinken werden.

Der Anteil der Fondsmanager, die eine Rezession erwarten, stieg im September erneut und erreichte mit 68 Prozent den höchsten Stand seit Mai 2020.

Zu den drei größten Tail-Risiken zählen für die Fondsmanager die Inflation, restriktive Zentralbanken und auf Platz drei Geopolitik und Rezession.