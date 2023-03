Die J&T Direktbank ist ganz neu auf dem deutschen Markt und bietet Spitzenzinsen für Tagesgeld und Festgeld.



Die J&T Direktbank ist die Marke der in Frankfurt am Main neu gegründeten Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka. Sie bietet Anlegern sowohl Tages- als auch Festgeld an. Beim Tagesgeld gibt es einen Zinssatz von 2,50 Prozent p.a., mehr gibt es derzeit nicht (Stand 7.3.2023). Es gibt keine Mindestanlage, maximal können 500000 Euro angelegt werden. Die Zinsen werden monatlich dem Tagesgeldkonto gut geschrieben, was sich positiv auf den Zinseszins-Effekt auswirkt.



Zudem bietet die Bank auch Festgeldkonten an, hier beträgt die Mindestanlage 5000 Euro, maximal können 250000 Euro angelegt werden. Die Zinssätze lauten: 1 Jahr: 3,0 %, 2 Jahre 3,2 %, 3 Jahre: 3,3 %, 4 Jahre: 3,3 %, 5 Jahre: 3,5 %. Die Bank unterliegt der tschechischen Einlagensicherung, die gemäß der EU-Regularien pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100000 Euro (gemäß dem entsprechenden Betrag in Tschechischen Kronen) absichert. Sowohl für das Tages- als auch für das Festgeldkonto benötigen Sparer ein deutsches Referenzkonto. Die Bank war bisher in Deutschland nur über Zinsplattformen wie "Weltsparen" vertreten.



