Die Eskalationsspirale dreht sich immer weiter. Auf „unabsehbare Zeit“ liefert Russland kein Gas mehr. Für das Geschäftsmodell Deutschland wird es jetzt kritisch. BÖRSE ONLINE hat die Auswirkungen auf die Unternehmenswelt und Verbraucher analysiert.

Der Schlag saß. Kaum hatten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA angekündigt, künftig einen Preisdeckel für russisches Gas an den Weltmärkten durchsetzen zu wollen, da kam auch schon die Meldung aus Russland. Anders als noch am Vormittag angekündigt, werde durch Nord Stream 1 „auf unabsehbare Zeit kein Gas mehr fließen“, meldete der Staatskonzern Gazprom am vorigen Freitagabend. Schuld daran sei ein Ölleck bei der Gasverdichtungsanlage in Portowaja in der Nähe von Sankt Petersburg. Am Montag stellte dann Kreml-Sprecher Dmitri Peskow klar: „Russisches Gas wird wieder fließen, wenn der Westen die Sanktionen aufhebt.“



Die Nachricht vom Gas-Stopp schockierte denn auch die Märkte. Nachdem der DAX wegen der Aussicht auf wieder anlaufende Gaslieferungen aus Russland und besser ausgefallenen Arbeitsmarktdaten als erwartet aus den USA zunächst eine 300-Punkte-Rally hingelegt hatte, folgte ein 400-Punkte-Sturz binnen einer Stunde. Gas-Stopp — in Deutschland! Gehen bald in der Industrie die Lichter aus? Was heißt das für Wirtschaft, Inflation, Arbeitsplätze und den DAX? Wir haben die wichtigsten Faktoren für Sie analysiert.

Auf welche Faktoren Sie jetzt achten sollten, welche Aktien gar von der momentanen Lage profitieren und wie Sie ganz entspannt weiter investieren können, das lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.





Weitere Themen im Heft:

So viel kann Kohle bringen!

Kohleverstromung galt als Auslaufmodell. Das hat sich geändert. Dank hoher Strompreise und ausreichender CO2-Absicherung wird dieser Versorger im kommenden Jahr den Gewinnturbo zünden (S.24)

Heiße Wette auf Stahlkonzern

CO2-Zertifikate und Beteiligungen übersteigen den Firmenwert. Die Aktie ist günstig (S.26)

Hohe Sonderdividende in Sicht

Diese Beteiligungsfirma verkauft ihren Anteil an einem ERP-Softwarespezialisten. Der dreistellige Millionenerlös liegt noch über dem aktuellen Börsenwert und sorgt in der Aktie für Fantasie (S.28)

China unter der Lupe

Das Risiko eines Delistings chinesischer Unternehmen in den USA hat sich durch ein Abkommen verringert. Inspektoren bekommen einen tieferen Einblick in die Bilanzen. Die Kurse springen an (S.32)

Er sieht wieder schwarz

Mit seinem BIG-SHORT machte Michael Burry während der Finanzkrise Millionen. 2022 warnt er erneut vor dem Crash. Sein Portfolio – leergeräumt! Er besitzt nur noch eine Aktie. Ein Blick auf den Big-Short-Mann, seine Strategie und seine Einschätzung zum Markt (S.46)

